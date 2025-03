Le président de l’Ukraine, M. Volodymyr Zelensky, a communiqué vendredi 14 mars 2025, dans l’après-midi, avec Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, qu’il a informé des négociations entre les États-Unis et l’Ukraine à Djeddah, en Arabie saoudite.Le président ukrainien a exprimé une fois de plus sa gratitude envers Sa Sainteté pour ses prières en faveur de l’Ukraine et de l’établissement d’une paix juste, ainsi que pour son soutien spirituel général

