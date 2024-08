Le monastère de Pyukhtitsa, a engagé le cabinet d’avocats Sirel & Partners pour défendre ses intérêts nous informe ERR.es. Ce même cabinet représente l’Église orthodoxe estonienne – Patriarcat de Moscou (EOE PM). Le monastère stavropégiaque[1] de la Dormition de Pyukhtitsa situé à Kuremäe, dépend directement du patriarche Cyrille. Le monastère a été fondé à la fin du XIXe siècle et abrite plus d’une centaine de moniales et de novices.Le ministère

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.