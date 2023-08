« Et si on parlait de développement ? ». La Journée pour la sauvegarde de la Création au monastère de Solan

Dimanche 27 août aura lieu la journée de prières et d’échanges pour la sauvegarde de la Création au monastère de Solan qui est situé dans le Gard. Le thème général des conférences cette année est : “Et si on parlait de développement ?” Pour plus d’informations : voir cette page et l’affiche ci-dessous.

Photographie : Wikimedia