Une exposition multimédia consacrée aux nouveaux martyrs et confesseurs de l’Eglise russe sera inaugurée le 16 avril au Centre culturel et spirituel russe à Paris. Elle restera ouverte jusqu’au 6 mai 2018. 2017 est l’année des cent ans de la révolution en Russie. Il y a 100 ans, en 2018, ont été assassinés le saint martyr Nicolas II et les membres de sa famille. C’est alors qu’ont commencé les persécutions à l’encontre de l’Eglise orthodoxe russe. Le coup d’état qui s’est produit en Russie en octobre 1917 a changé du tout au tout la vie du pays et de ses peuples. Les nouvelles autorités se sont mises à conduire une politique hostile à l’égard des religions.

Les persécutions dirigées contre l’Eglise orthodoxe russe se sont poursuivies jusqu’à l’effondrement de l’ex-URSS. Ces persécutions prenaient des formes différentes, leur intensité variait dans le temps. Les autorités communistes menaient en permanence une propagande forcenée de l’athéisme. En même temps elles procédaient à des arrestations et des exécutions de masse. Des membres du clergé, des fidèles, nombre d’évêques ont connu les prisons et la déportation. Un certain nombre de prêtres ont dû s’exiler. Pendant cette période noire nombreux furent les nouveaux martyrs et confesseurs restés au sein de l’Eglise orthodoxe russe. Ils ont témoigné pour le Christ acceptant les souffrances et la mort. Ce sacrifice ne saurait être oublié.

Cette exposition multimédia consacrée aux nouveaux martyrs et confesseurs de l’Eglise russe est la première à être organisée à l’étranger. Ses visiteurs pourront prendre connaissance de l’histoire de l’Eglise orthodoxe et de ses souffrances sous le pouvoir soviétique et se pénétrer de l’exploit des Néomartyrs.

L’exposition est structurée d’une manière chronologique : l’Eglise à la veille de la révolution, principaux évènements de l’histoire du l’Eglise et de l’Etat, témoignages des exploits accomplis par les Néomartyrs, persécutions des croyants en URSS. L’histoire de ces persécutions est montrée jusqu’à l’écroulement du régime communiste. Les salles qui suivent sont consacrées à la canonisation des Néomartyrs.

Sont présentés des photos, des documents, des citations qui permettent de mieux se représenter l’époque des persécutions. Les organisateurs ont fait appel aux techniques multimédias, à des modèles de monuments architecturaux, à des livres interactifs, à des supports de projection, aux smart-screen et à des affiches.

L’exposition a été montée par le Conseil culturel auprès du patriarche, la Fondation de la sauvegarde des valeurs chrétiennes auprès du Ministère de la culture, le diocèse de Chersonèse et le Centre culturel et spirituel russe à Paris.

1 quai Branly, Paris VII Ouverte de 14.00 à 19.00 (Tous les jours sauf lundis)