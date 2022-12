Extraits de l’interview d’Olena Bogdan, ex-chef du service d’ethnopolitique et de liberté de conscience au sein du Cabinet des ministres de l’Ukraine

Le 9 novembre 2022, Olena Bogdan a donné une interview pour la chaîne de télévision ukrainienne ICTV suite à la publication de laquelle sur la chaîne youtube le 27 novembre, elle a été destituée de ses fonctions.

« Quels liens maintient en ce moment l’Église orthodoxe ukrainienne avec l’Église orthodoxe russe ?

Outre des liens d’ordre organisationnel, qui peuvent être facilement rompus, il y a aussi des liens d’ordre canonique. Les questions canoniques ne sont pas des questions qui peuvent être résolues uniquement à l’intérieur de l’Ukraine. L’Orthodoxie universelle a une certaine tradition de maintien des liens canoniques. Ainsi, dès que nous parlons des liens canoniques, tout devient particulièrement difficile à comprendre, parce que rompre le lien canonique avec l’Église orthodoxe russe signifierait pour l’Église orthodoxe ukrainienne perdre le lien avec les autres Églises orthodoxes locales.

Ce lien a été maintenu par la charte d’Alexis II, patriarche de Moscou et de toute la Russie… D’après cette charte d’Alexis II, l’Église orthodoxe ukrainienne est indépendante et libre dans sa gouvernance. On peut y trouver un souhait que l’Église orthodoxe ukrainienne soit guidée par les décisions des Assemblées épiscopales de l’Église orthodoxe russe, mais c’est vraiment un souhait et non un impératif. En slavon, ce souhait est exprimé l’expression, « nous espérons ».

Après, la charte d’Alexis II constate que le lien avec les autres Églises orthodoxes locales est maintenu à travers l’Église orthodoxe russe. Ainsi, en nous fondant sur la charte d’Alexis II qui définit le statut de l’Église orthodoxe ukrainienne dans l’Orthodoxie universelle, nous avons fait une demande à la Métropole [de Kiev, sous le métropolite Onuphre, NdT] de nous expliquer comment ses liens canoniques avec les autres Églises orthodoxes locales sont maintenus aujourd’hui.

La réponse était que la communication avec les autres Églises orthodoxes locales était effectuée directement, sans approbation, quelle qu’elle soit, de l’Église orthodoxe russe. En fait, à ce moment, d’après les documents que nous possédons, toute communication ainsi que tous les liens d’ordre organisationnel avec l’Église orthodoxe russe sont rompus par l’Église orthodoxe ukrainienne. Son lien avec les autres Eglises orthodoxes canoniques est maintenu à travers l’Église orthodoxe russe, mais sa communication avec les autres Églises orthodoxes locales n’est pas coordonnée par l’Église orthodoxe russe.

De fait, l’Église orthodoxe ukrainienne a déclaré officiellement qu’elle ne coordonnait plus son activité avec l’Église orthodoxe russe.

Malgré tout, du point de vue de l’Orthodoxie universelle, une question se pose : est-ce que l’Église orthodoxe ukrainienne fait partie de l’Église orthodoxe russe ? En d’autres termes, il y a une différence entre les interprétations organisationnelles et canoniques de cette situation. Ainsi, si nous parlons de la dépendance organisationnelle de l’Église orthodoxe ukrainienne vis-à-vis de l’Église orthodoxe russe, alors à ce jour nous n’avons aucune raison de penser qu’une telle dépendance existe.

Voyons cela par quelques exemples. Est-ce que nous ne pouvons pas nommer tel ou autre évêque ou prêtre sans l’accord de l’Église orthodoxe russe ? Est-ce que c’est le cas aujourd’hui ? Non. Est-ce qu’à ce jour l’Église orthodoxe ukrainienne a besoin d’un avis de l’Église orthodoxe russe pour choisir son primat ? Non. Est-ce que l’Église orthodoxe ukrainienne est obligée de suivre les décisions des Assemblées des évêques de l’Église orthodoxe russe ? Non.

C’est-à-dire que lorsque nous commençons à chercher des exemples concrets qui prouvent que l’Église orthodoxe ukrainienne dépend en ce moment de l’Église orthodoxe russe, nous ne les trouvons pas. Sauf s’il y a quelque chose qui se passerait en secret, en cachette… mais alors c’est un travail de nos services d’investigations, ainsi que de nos services secrets ukrainiens, qui doivent révéler l’existence d’une coordination entre les deux Églises. Mais il n’existe pas de coordination ouverte. Tandis que les documents officiels ne prévoient pas l’obligation de cette coordination. »