Faites un don pour secourir le père Nicolas Ozoline

Chères amies, chers amis,

En 2022, grâce à votre générosité, le père Nicolas Ozoline a pu être maintenu dans la maison de retraite médicalisée où il est accueilli et soigné.

Aujourd’hui, en dépit de ses sacrifices, Matouchka Élisabeth ne peut plus faire face seule aux frais mensuels d’hébergement et de soins. Une dette s’est accumulée et le déficit continue de se creuser.

Pour assurer sans délai la sérénité du père Nicolas et de Matouchka Élisabeth, nous devons réunir 12 000 euros.

Versez vos dons sur la cagnotte : https://gofund.me/ac7da08e5

Faites circuler cet appel dans vos familles, vos cercles d’amis et vos paroisses.

Ensemble, n’abandonnons pas nos prêtres et leurs familles à la solitude et au dénuement.

Le Christ est ressuscité !