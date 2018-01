Fête de la Théophanie en République du Congo

Le dimanche 7 janvier 2018, le métropolite de Brazzaville et du Gabon, Mgr Pantéléimon, a présidé la divine Liturgie et a prêché en l’église de la Résurrection du Seigneur à Brazzaville. À l’issue de l’office, en dépit d’une forte averse tropicale, a eu lieu la procession jusqu’au fleuve Congo. C’est là que les chrétiens orthodoxes ont assisté pour la cinquième fois dans l’histoire de leur Église locale, à la bénédiction des eaux avec l’immersion de la Croix dans le deuxième plus grand fleuve du monde. Sur les rives de celui-ci, le métropolite a évoqué brièvement l’histoire et la théologie de la bénédiction des eaux et de l’immersion de la sainte Croix. Concluant son homélie, le métropolite a transmis aux fidèles les vœux et les bénédictions du pape et patriarche d’Alexandrite Théodore II et a remercié l’ancienne ministre des Affaires sociales du Congo, Mme Émilienne Raoul, qui était présente, ainsi que les autorités du pays pour leur respect et leur soutien à l’Église orthodoxe. La chaîne télévisée d’État, Télé-Congo, a retransmis la sainte Liturgie et l’immersion de la Croix dans le fleuve, ainsi qu’une brève interview du métropolite Pantéléimon. Le 6 janvier, le métropolite avait procédé au baptême de catéchumènes au baptistère en plein air de la paroisse de la Résurrection du Christ.

