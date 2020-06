Fête de saint Jean Vladimir en Albanie et au Monténégro

La mémoire de saint Jean Vladimir a été fêtée les 3 et 4 juin au monastère qui porte son nom à Elbasan, en Albanie centrale, en présence de prêtres et fidèles de la région. De nombreux pèlerins sont venus à l’office des vêpres, présidé par le métropolite d’Elbasan Antoine, afin de vénérer les reliques du saint. Dans sa prédication, le métropolite a évoqué la vie du saint, soulignant que Dieu honore les hommes par la sainteté. Le lendemain matin, la divine liturgie solennelle a été présidée par le métropolite Antoine et concélébrée par des prêtres du diocèse. « En raison des mesures prises cette année (pour le coronavirus, ndt), la venue de fidèles d’autres pays, tels que le Monténégro et la Serbie a été impossible », est-il dit dans le communiqué du diocèse. Dans la ville de Bar (Monténégro), dont Jean Vladimir est le saint patron, et auquel est dédiée la cathédrale, une grande procession a eu lieu après la liturgie. Le saint martyr Jean-Vladimir est né au Xème siècle. Il fut le sage souverain serbe de la Dioclée, région située sur une partie de l’Albanie et du Monténégro actuels. Il eut à résister à l’empereur byzantin Basile II et au tsar bulgare Samuel. Arrêté par le tsar Samuel, il fut emprisonné. Toutefois, celui-ci lui donna finalement sa fille Kosara pour épouse. À la mort de Samuel, son fils Jean-Vladislav, tendit un piège au saint et le tua, en 1015, à Prespa. Peu après, il fut reconnu comme un saint et un martyr. Après sa mort, son épouse Kosara s’installa dans le monastère qu’elle avait fondé à Elbasan. Les reliques miraculeuses du saint y furent transférées en 1368. La croix qu’il portait lorsqu’il fut décapité constitue une autre relique liée au saint. Elle est, depuis des siècles, confiée aux soins de la famille Andrović du village de Velji Mikulići, dans le Sud du Monténégro. En 1995, après les persécutions religieuses en Albanie, les reliques du saint ont été retrouvées et reposent en la cathédrale de Tirana. À l’occasion de la fête, elles ont été transférées au monastère d’Elbasan, qui a été rénové sur l’initiative de l’archevêque de Tirana Anastase. On peut voir ici plusieurs photos de la fête à Elbasan et visionner ci-dessous une vidéo sur la fête à Bar, au Monténégro.

Sources : 1 et 2