Le métropolite fêtait également ses 75 ans et la cinquième année de son élection comme métropolite de Kiev. Concélébraient avec le métropolite Onuphre : le métropolite d’Odessa et Izmaïl Agathange, le métropolite de Khust et Vinogradov Marc, le métropolite de Donetsk et de Marioupol Hilarion, le métropolite de Kamenets-Podolski et Gorodok Théodore, le métropolite de Vychgorod et Tchernobyl Paul, le métropolite de Borispol et Brovary Antoine, le métropolite de Singapour et d’Asie du Sud-Est Serge (Église russe), le métropolite de Carthage Mélèce (Patriarcat d’Alexandrie), le métropolite de Bostra Timothée (Église de Jérusalem), l’évêque de Moravica Antoine (Église de Serbie), le métropolite de Lovetch Gabriel (Église de Bulgarie), le métropolite de Tamassos Isaïe (Église de Chypre), l’évêque de Hajnówka Paul (Église de Pologne), l’archevêque de Prague Michel (Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie), le métropolite de Dnepropetrovsk et Pavlograd Irénée, le métropolite de Toultchyn et Bratslav Joanathan, le métropolite de Rovno et Ostrog Bartholomée, le métropolite de Ternopol et Kremenets Serge, le métropolite de Chersonèse Antoine (Église russe). L’Église orthodoxe roumaine était représentée par son vicaire pour les paroisses ukrainiennes de Roumanie l’archiprêtre Jean Pcur. Une délégation de l’Église orthodoxe de Géorgie était attendue, mais n’a pu venir en raison des événements politiques dans ce pays. Après la lecture du saint Évangile, le primat s’est adressé aux fidèles par une homélie, dans laquelle il a évoqué la vie de St Onuphre le Grand et a expliqué la signification spirituelle pour le monde des hauts faits ascétiques des ermites. « Il a trouvé, dans le désert, la sainteté spirituelle, il a trouvé aussi le bonheur, la joie, la paix, tout ce qui est nécessaire à l’homme. Nous cherchons souvent le bonheur non pas où il se trouve, mais dans l’alcool, la drogue, alors que le bonheur ne se trouve pas dans le monde, mais en Dieu. L’homme qui vit avec Dieu, peut être riche ou pauvre, peut être savant ou simple, il trouve alors la paix, le bonheur et la joie ». À l’issue de la Liturgie, le métropolite de Singapour et d’Asie du Sud-Est Serge a lu le message de félicitations du patriarche de Moscou Cyrille. De la part de l’Église orthodoxe d’Ukraine, le hiérarque le plus ancien selon l’ordination, le métropolite d’Odessa Agathange a félicité le primat. Les représentants des Églises orthodoxes locales des Églises d’Alexandrie, Jérusalem, Roumanie, Serbie, Bulgarie, Chypre, Pologne, Terres tchèques et Slovaquie, Église orthodoxe d’Amérique ont également félicité le métropolite Onuphre.

