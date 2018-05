À l’occasion de la fête patronale (« Slava ») de la ville de Belgrade, a eu lieu la procession désormais habituelle dans les rues de la capitale. Auparavant, la sainte liturgie a été célébrée en l’église de l’Ascension, située au centre de la ville, présidée par le patriarche de Serbie Irénée, assisté de l’archevêque de Chicago et d’Amérique centrale Pierre (Église russe hors-frontières), et de plusieurs prêtres et diacres. À l’issue de la liturgie a eu lieu la cérémonie de la Slava. Une foule nombreuse assistait à la liturgie, dont le prince Alexandre et la princesse Katarina Karageorgévitch, le directeur du bureau des affaires religieuses Mileta Radojević, le maire adjoint de Belgrade Andrija Mladenović, les représentants de l’Armée serbe et de la police. Ensuite a eu lieu la procession dans les rues centrales de Belgrade, à laquelle ont participé, outre le patriarche et les personnes mentionnées, de nombreux prêtres de l’archevêché de Belgrade-Karlovci, et des milliers de fidèles de la capitale et des environs. On peut visionner ci-dessousf des extraits de la sainte miturgie avec notamment la Petite Entrée et le chant du tropaire de l’Ascension : « Tu fus élevé dans la Gloire, ô Christ notre Dieu, réjouissant Tes disciples par la promesse du Saint Esprit, et les affermissant par Ta bénédiction, car Tu es le Fils de Dieu, le Libérateur du monde ! ». À la fin du film, on voit la cérémonie de la « Slava », puis le début de la procession.



