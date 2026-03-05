Foi et science à l’heure de l’intelligence artificielle – Conférence du père Denis Malvy

Le père Denis Malvy offre un regard singulier sur l’une des questions les plus profondes de notre époque : comment articuler foi et science face à la révolution de l’intelligence artificielle ?

Son parcours en fait une voix particulièrement précieuse pour aborder ce sujet. Professeur de médecine et membre de l’Académie nationale de médecine, il est infectiologue et travaille depuis plusieurs années avec des modèles prédictifs épidémiologiques basés sur l’IA. Mais, il est aussi théologien et hiéromoine de l’Église orthodoxe, une double vocation qui lui permet d’interroger, avec la même rigueur, les enjeux scientifiques et spirituels que soulève cette mutation technologique majeure.

Cette conférence a été donnée en novembre 2025 à Bordeaux, dans le cadre des 99e Semaines sociales de France. Il y explore comment penser l’IA dans son rapport au monde, au savoir et à la création, à la lumière de la tradition chrétienne orthodoxe.