France 2 – « La liturgie des Fidèles » avec le père Macaire de Simonos Pétra, le 6 mars à 9h30

La liturgie eucharistique, que nous nommons dans la tradition orthodoxe, divine liturgie ou encore « synaxe », c’est-à-dire « assemblée », est le cœur même de la vie de l’Église. On pourrait dire qu’elle manifeste et constitue l’Église. Elle est donc d’une part une manifestation, une venue de Dieu vers nous. Mais elle est aussi offrande sacrificielle et une ascension des fidèles vers Dieu.

C’est pour cette raison que le père Jivko Panev, producteur de l’émission de télévision « Orthodoxie » de France 2, a demandé au père Macaire du monastère Simonos Pétra du Mont Athos d’expliquer et de commenter les rites et les gestes millénaires de la liturgie de saint Jean Chrysostome célébrée durant la plus grande partie du cycle annuel des offices orthodoxes. Cela a donné naissance à un documentaire exceptionnel en deux parties réalisé par Alexey Vozniuk.

La deuxième partie « La liturgie des Fidèles » sera diffusée le dimanche 6 mars à 9 h 30, et sera accessible ensuite, pendant un mois, dans le monde entier sur France 2 replay.

La première partie du documentaire est accessible en ligne jusqu’au 8 mars sur France 2 replay.

À savoir : il faut désormais s’inscrire sur le site de France.Tv pour visionner l’émission en ligne. L’inscription est gratuite ! Depuis l’étranger, en cas de problème vous pouvez mettre le code postal d’une ville française par exemple Paris : 75 001.