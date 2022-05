Entretien avec le philosophe Rémi Brague sur son dernier livre « Après l’humanisme. L’image chrétienne de l’homme » qui traite de ce qu’il convient d’appeler une « crise de l’humanisme” »et de la tentation de définir l’homme à partir de lui-même. Rémi Brague, professeur émérite de philosophie à Paris I et à l’université de Munich, membre de l’Institut, explique la genèse du livre, le sens des mots « humanisme » et « humaniste » ; le rapport entre l’humanisme et le christianisme ; le christianisme apporte-t-il quelque chose de nouveau ?

