France Culture Orthodoxie : « EMOUNA , l’Amphi des religions »

Entretien sur EMOUNA, un programme de formation à Sciences Po qui résulte d’une initiative de représentants des grandes communautés religieuses présentes en France, auquel l’Eglise orthodoxe a adhéré depuis le début

La naissance d’EMOUNA à la suite des attentats de 2015 ; la formation comme levier fort et durable pour prévenir et lutter contre les conflits et la violence ; former ensemble des personnes de toutes les religions ; l’engagement de l’Eglise orthodoxe dans EMOUNA ; singularités de ce programme d’études et originalité d’EMOUNA ; acquérir des connaissances partagées sur les religions dans un contexte universitaire, celui des sciences humaines et sociales, et laïc ; quelques exemples de l’activité d’EMOUNA dont le débat organisé en décembre 2022 sur la fin de vie ; les projets collectifs (plusieurs participants venant d’au moins 4 religions différentes)

Invités : Amélie Antoine Audo, directrice des études et des partenariats à Sciences Po, directrice d’EMOUNA ; Pauline Bebe, Rabbin de la Communauté juive libérale, Île de France, membre du collège des fondateurs d’EMOUNA ; Anton Gelyasov, prêtre orthodoxe, représentant du métropolite Dimitrios Ploumis (AEOF), membre du collège des fondateurs d’EMOUNA.

Une émission produite par Alexey Chryssostalis