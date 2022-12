France Culture Orthodoxie : « Qu’est-ce que la théologie ? »

Nous vous proposons d’écouter sur France culture un entretien avec Jean-Claude Larchet à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage de « Qu’est-ce que la théologie ? », un livre engagé, une sorte d’appel pour une redéfinition des études théologiques orthodoxes sur les bases de la Tradition de l’Église orthodoxe.

L’étude de la théologie orthodoxe dans l’enseignement scolaire et universitaire et ses conséquences : perte de son caractère apologétique et doxologique, éclatement en plusieurs matières ; critère : le lien essentiel avec la foi et la Révélation ; les points positifs de l’enseignement universitaire (éditions critiques des textes bibliques et patristiques, argumentation rationnelle) ; les points positifs et les limites de la méthode historico-philologique ; le triple fondement de la Tradition dans l’Eglise orthodoxe : scripturaire, conciliaire et patristique ; l’Histoire de l’Eglise à l’aune des sciences humaines (nécessité et risques) ; l’Iconologie, discipline à ne pas confondre avec l’histoire de l’art ; l’Hagiologie

A lire : Jean-Claude Larchet, Qu’est-ce que la théologie?, éditions des Syrtes, 2022