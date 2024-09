Révérend Métropolite de Phanar, cher frère Mgr Agathangèle,Vénérables Pères,Chers étudiants,Distingués présents,C’est avec une grande joie et une profonde émotion que nous visitons aujourd’hui, en compagnie de notre honorable suite, le Foyer étudiant de la Diaconie apostolique de l’Église de Grèce. En vous trouvant au milieu d’étudiants pieux, avides de savoir et désireux de suivre le Christ, venant de diverses régions de Grèce et de l’étranger, nous vous transmettons à chacun

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.