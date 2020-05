Homélie du père Placide (Deseille) pour l’Ascension de notre Seigneur

Lа fête de l’Ascension ne marque pas la fin du temps pascal. Le temps pascal, c’est la sainte cinquantaine de jours qui suit la fête de Pâques et qui s’achève avec le dimanche de la Pentecôte, ou plutôt avec les huit jours de l’après-fête de la Pentecôte, qui ne forment avec le dimanche qu’un seul jour. Le Seigneur a voulu qu’après sa Résurrection, sa montée au ciel et le don de l’Esprit-Saint aux hommes, fruit de sa session à la droite du Père, se répartissent sur une période de temps : quarante jours pour l’Ascension, cinquante jours pour l’envoi du Saint-Esprit. Et la liturgie suit ces étapes du mystère de notre salut. Le Seigneur ressuscité n’a pas voulu que nous prenions tout de suite conscience du fait que, ressuscité, il est assis à la droite du Père. Selon une expression chère à saint Irénée de Lyon, il a voulu nous habituer progressivement à sa condition nouvelle de ressuscité. Que veut dire cette expression : « Assis à la droite du Père » ? Elle signifie qu’en sa nature humaine elle-même le Christ est revêtu de toute la puissance divine, de toute sa puissance de Seigneur du ciel et de la terre, qui lui est communiquée par son Père. La nature humaine du Christ est glorifiée, elle est remplie de ce rayonnement de la nature divine, de cette gloire de Dieu, de cette gloire que le Fils unique possédait de toute éternité avant la création du monde, et qui se répand maintenant dans sa nature humaine elle-même. Et l’Apôtre Paul nous enseigne que par le baptême non seulement nous sommes ressuscités avec le Christ, morts au péché et ressuscités avec le Christ, mais que Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les cieux : « Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ – c’est par grâce que vous êtes sauvés ! – avec lui il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux, dans le Christ Jésus » (Éphes. 2, 4-6). Saint Paul fait ici allusion à un point de doctrine, mystérieux, certes, mais tout à fait essentiel à notre foi. Le Christ en effet a assumé une nature humaine, le Christ est devenu homme comme nous. Tout en restant le Fils de Dieu, tout en étant en sa personne la seconde personne de la Trinité, il a voulu assumer notre nature. Mais il n’a pas assumé une nature, je dirais, individuelle au sens strict du mot, car il était le Fils de Dieu et cette nature humaine qu’il assumait n’avait pas de personnalité humaine, elle subsistait dans la personne même du Verbe de Dieu. Le Christ n’était pas un individu humain, il était le Fils de Dieu ayant assumé la nature humaine, et, par là même, sa nature humaine concrète revêtait, comme le disent les saints Pères, un caractère d’universalité. Bien plus encore que le premier Adam, le Christ, le nouvel Adam, est solidaire de toute l’humanité. D’une certaine façon, d’une façon très réelle, potentielle mais réelle, le Christ a assumé tous les hommes, tous ceux qui sont revêtus de la nature humaine, et c’est ainsi qu’au jour de son Ascension, c’est toute la nature humaine, qui, en lui, se trouve potentiellement, virtuellement, mais déjà réellement, assise dans les cieux. Et par le baptême, la chrismation, l’eucharistie, par toute notre vie chrétienne, toute notre vie de foi, nous actualisons cette potentialité. Par toute notre vie de foi, nous faisons que cette session aux cieux, dans le Christ, à la droite du Père, devient pour nous quelque chose de plus en plus réel. Dans l’Église ancienne, on employait le mot « paroisse » pour désigner toute communauté eucharistique ou Église locale, c’est-à-dire toute assemblée chrétienne qui se réunit chaque dimanche autour d’un prêtre en communion avec un évêque canonique pour célébrer la divine Liturgie. L’Église ancienne désignait aussi bien un diocèse qu’une paroisse, au sens actuel de ce mot, du nom de « paroisse », qui avait un sens beaucoup plus général et précis en même temps qu’aujourd’hui. Aujourd’hui le terme de « paroisse » semble évoquer une réalité avant tout canonique, juridique, mais ce terme, en réalité, dérive d’un mot grec qui signifie : « un endroit où des hommes vivent comme des étrangers ». Oui, une paroisse, c’est une petite Église locale, un lieu déterminé où des chrétiens sont rassemblés, – notre église de Saint-Antoine-le-Grand en est un, – mais ils y sont rassemblés comme des étrangers dont la véritable patrie est dans les cieux, dans le Christ glorifié et assis à la droite du Père. Tout cela est loin d’être sans signification, tout cela est loin d’être une simple manière de parler. Cela veut dire, d’abord, que notre vie profonde, notre vie spirituelle n’est plus une vie simplement animée par la chair et le sang, mais c’est une vie animée par l’Esprit-Saint. L’Esprit-Saint dont la présence se manifeste dans notre cœur par tout ce qu’il y a en nous de bons désirs, de désirs de Dieu, de désirs de tout ce qui est selon Dieu, et aussi qui se manifeste par cette force, cet élan intérieur, qui nous permet de mettre tout notre zèle pour vivre dans notre vie quotidienne de cette façon conforme à l’Évangile, de cette façon céleste. Oui, notre vie véritable, c’est celle qui nous est infusée par l’Esprit-Saint, répandu dans nos cœurs par le Christ glorifié, et qui nous soude véritablement en un seul corps avec Lui, avec le Christ monté aux cieux, pour que nous vivions de cette vie divine. Au fond de notre cœur, il y a cette force, il y a ces désirs, il y a cette lumière, qui révèlent la présence même de l’Esprit du Christ ressuscité, présence qui le fait vivre en nous véritablement, qui nous fait vivre en lui, et qui doit être la source de notre joie la plus profonde. Cette vie divine qui est en nous se manifeste essentiellement par l’amour, l’amour de Dieu, l’amour de notre Père céleste, qui est une communion à l’amour filial du Fils unique à l’égard de son Père. Et puis par notre participation à l’amour de Dieu pour tous les hommes. Saint Isaac le Syrien dit que notre cœur est pur, que nous sommes vraiment ce que nous devons être, que nous retrouvons notre vraie nature, dans la mesure où se trouve en nous cette participation à l’amour dont Dieu aime tous les hommes. Tout ce qui en nous est hostilité à l’égard du prochain, tendance à le juger, à le dénigrer, tout cela est étranger à cette vie céleste. Et, au contraire, dans la mesure où l’amour, l’amour universel règne véritablement en nous et se manifeste dans notre vie quotidienne par notre absence de jugement, par notre disponibilité envers tous, notre esprit de service et de sacrifice, à l’égard des autres, notre bienveillance universelle, eh bien, dans cette mesure même, cette vie céleste agit en nous. Le Christ ressuscité est vraiment présent en nous, vit en nous, et nous sommes vraiment assis avec lui dans les cieux. La vie céleste n’est pas autre chose que cette communion à l’amour qui est Dieu, à l’amour qui est la nature même de Dieu, de chacune des personnes divines, et donc du Christ ressuscité. Oui, et c’est cela qui doit répandre dans notre cœur une paix, une joie, un saint émerveillement devant les grandes œuvres de Dieu, devant tout ce qu’il a accompli pour nous, qui doit surpasser toute joie terrestre. Eh bien, que cette fête de l’Ascension nous rende plus conscients de cela : que notre vie doit être une vie céleste, que ce que nous devons goûter, apprécier, aimer, c’est finalement cette vie divine, cette vie d’amour universel. Oui, ayons un sentiment d’amour, de miséricorde, de compassion, et aussi un esprit de service à l’égard de toutes les créatures de Dieu, nous qui sommes ainsi vivants dans le Christ ressuscité, dont nous célébrons aujourd’hui la sainte Ascension. À lui, à son Père céleste et à son Esprit très saint soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen.

D’autres homélies du père Placide sur l’Ascension sont disponibles dans les deux volumes intitulés « La couronne bénie de l’année chrétienne », édités par le monastère Saint-Antoine-le-Grand. Ces volumes peuvent être commandés par internet sur le site ci-dessous.

Source