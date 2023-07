« Il y a beaucoup de choses à apprendre de l’Église orthodoxe »

En mars 2007, Christophe Levalois et le père Jivko Panev ont interrogé, pour Orthodoxie.com, Mgr Hilarion (Alfeyev) à l’occasion de son séjour à Paris pour participer à un séminaire à l’Unesco. Dans cet entretien, où il s’exprime en français, Mgr Hilarion, qui est devenu métropolite en 2010, évoque la musique et la théologie, ses compositions musicales, le dialogue œcuménique avec l’Église catholique, saint Grégoire de Nazianze (ou le Théologien), les droits de l’homme et les principes chrétiens, l’orthodoxie et l’Occident. En ligne ici et ci-dessous.