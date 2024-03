Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge : ouverture des inscriptions au cursus « Orthodoxie et médias »

“L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge est ravi d’annoncer la réouverture des inscriptions à un cursus particulièrement enrichissant : « Orthodoxie et médias ». Ce programme, débutant dès le mois d’avril, se propose d’explorer en profondeur les principes fondamentaux de la communication médiatique dans le contexte contemporain, tout en mettant en lumière le rôle des médias orthodoxes dans notre société.

Au cœur de ce cursus, nous vous invitons à parcourir un voyage intellectuel et pratique, explorant divers aspects de la communication sous un angle de la théologie et de la spiritualité orthodoxe. De l’histoire de la communication à une étude théologique approfondie, en passant par une analyse des enseignements bibliques et des paroles du Christ sur ce sujet, chaque participant bénéficiera d’une perspective éclairée et engageante. […]

De plus, nous sommes heureux de vous annoncer une série de cours pratiques, où vous aurez l’opportunité d’apprendre les étapes nécessaires à la création de contenus vidéo, tout cela à partir de votre simple smartphone. Nous explorerons également les défis et les opportunités offerts par les réseaux sociaux, en prenant TikTok comme exemple.

Nous sommes honorés d’accueillir des experts renommés pour animer ce parcours. Sous la direction du père Jivko Panev, directeur de la rédaction d’Orthodoxie.com et producteur de l’émission « Orthodoxie » sur France 2, vous bénéficierez des connaissances et de l’expérience de Christophe Levalois, Alexey Vozniuk et Yustina Panina, chacun apportant une expertise unique et précieuse à notre cursus.

Les cours auront lieu les samedis à 14h, via la plateforme numérique de l’Institut, à partir du samedi 6 avril 2024. Nous vous encourageons vivement à télécharger le programme complet et à vous inscrire en ligne dès maintenant pour réserver votre place, étant donné que le nombre de places est limité.”

Source : Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. S’inscrire en ligne. Ci-dessous : l’affiche et le programme (les télécharger au format PDF).