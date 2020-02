Interview de l’évêque de Bačka Irénée au sujet de la rencontre des Primats à Amman

– Votre Excellence, les primats de plusieurs Églises orthodoxes se rencontrent à Amman. Que pouvez-vous nous dire sur cette réunion ?

– Plusieurs primats des Églises orthodoxes locales ont accepté la généreuse invitation de S.B. le patriarche de Jérusalem de se rencontrer à Amman afin de discuter, de façon fraternelle et dans la prière, de certaines des questions concernant le désaccord qui s’est produit certaines parties du monde orthodoxe. Leur but, en tant qu’archipasteurs, est de rechercher la voie orthodoxe de la résolution coopérative des circonstances difficiles, en essayant de surmonter constructivement les divisions par la sage application des principes canoniques et de l’amour pastoral.

– Pour ces questions de désaccord, vous parlez de la situation concernant le Patriarcat de Constantinople ?

– Il est bien connu que les questions les plus sérieuses de la désunion au moment présent sont le résultat des agissements du Patriarcat de Constantinople qui ont mené leurs relations avec le reste du monde orthodoxe à un état précaire, et ces relations ne peuvent clairement continuer pleinement sans que ces comportements et agissements soient traités. Alors, oui, de tels sujets seront au cœur des discussions à Amman, bien qu’il y ait encore d’autres questions que les primats et leurs représentants discuteront.

– Toutes les Églises n’auront pas leurs primats à Amman. Cela nuit-il à l’utilité de la rencontre ?

– Bien sûr, ce serait souhaitable que toutes les Églises locales se rassemblent pour traiter ensemble de sujets si importants, dans un esprit de fraternité et d’amour. Toutefois, tant que l’un des patriarches déclare que lui-seul a le droit de convoquer un concile de toutes les Églises et refuse de le faire, cela n’est pas possible. Une telle position, évidemment, n’est ni canonique, ni traditionnelle, ni réaliste, particulièrement lorsque les actions de ce primat se trouvent parmi les sujets qu’un concile pourrait être appelé à discuter. Dans la rencontre d’Amman, nous voyons donc la réunion de ces primats et représentants des Églises locales voulant, avec droiture et sans crainte, défendre la vérité et suivre la voie orthodoxe pour relever les défis de façon conciliaire lorsqu’ils se présentent. Naturellement, leur travail ne sera pas définitif ; mais c’est un début, nécessaire, et pour lequel nous pouvons être reconnaissants à Dieu.

– Vous dites « défendre la vérité », mais nous voyons souvent sur internet que les disputes sont plutôt politiques, qu’elles impliquent les luttes de pouvoir entre Constantinople et Moscou, mais non des questions de foi ou de dogme.

– J’entends également ces déclarations, et cela m’attriste de réaliser à quel point les gens sont facilement influencés par la politisation de leur perception. S’il est vrai, qu’à son origine, la présente situation de la relation du Patriarcat de Constantinople avec le reste du monde orthodoxe a commencé dans les domaines territoriaux d’incursion juridictionnelle et d’abus d’autorité et de pouvoir, il s’est élevé depuis lors jusqu’au domaine du dogme – des sacrements, de la nature de l’Église. Lorsque des individus sans ordination sacramentelle dans l’Église sont faussement déclarés comme prêtres et hiérarques et établis ministres des saints Mystères, c’est un rejet fondamental de la nature de ces sacrements, particulièrement celui de l’ordination. Lorsque ceux qui sont en dehors de l’Église sont faussement appelés partie de celle-ci, simplement par décret ou déclaration, et non par repentir et par baptême et chrismation, c’est un rejet fondamental de la nature de l’Église elle-même et de ses réalités sacramentelles. Aussi, ce sont là les questions les plus graves. Quelles que soient les questions « politiques » autour de l’origine de ces disputes, ou quels que soient les facteurs politiques qui peuvent encore se manifester dans les comportements de toutes parts, nulle personne ayant ses yeux spirituels ouverts ne peut nier que ce sont des questions théologiques. Il est question de la vérité et, ce qui est plus important, de mensonge promulgué sous couvert de vérité. C’est pour cette raison que les hiérarques des Églises, et avant tout leurs primats, doivent travailler ensemble sérieusement pour s’assurer que ces mensonges ne resteront pas sans être corrigés.

– Finalement, Votre Excellence, attribuez-vous une signification particulière au fait que cette réunion survienne juste avant le commencement du Carême ? Y a-t-il là, pour nous, un message ?

– Les mains de Dieu sont visibles dans toutes les bonnes choses. Le Grand Carême est l’époque du repentir, et c’est seulement par le repentir que le péché est surmonté et que ceux qui sont dans l’erreur sont rappelés à la vérité et à la vie en Christ. Cela est vrai pour chacun de nous. Nous péchons tous, nous errons tous parfois, volontairement ou non, et nous devons être appelés par la pénitence à ce qui est correct et vrai. Ce n’est pas moins le cas pour les clercs ou hiérarques ou ceux qui administrent les Patriarcats. L’erreur est erreur, la vérité est vérité, et lorsque la première apparaît, elle doit être rejetée en faveur de la seconde. C’est la nature de notre vie en Christ. Prions pour que les patriarches et les autres personnes rassemblés aujourd’hui à Amman, par la grâce sanctifiante du Saint-Esprit, prennent des mesures positives et saintes pour révéler cette voie du repentir à tous ceux qui actuellement sèment la discorde, afin qu’une paix réelle, non celle du monde, mais celle qui vient de l’unité dans la vérité qui est Dieu Lui-même, prévale toujours et partout.

