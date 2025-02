Dans son interview annuelle, de Noël, à l’hebdomadaire belgradois « Pečat », le métropolite Irénée (Bulović) de Bačka a fait part de ses observations sur la situation mondiale, les problèmes internes de l’Église orthodoxe en général suite au schisme ukrainien et de l’Église serbe en particulier, notamment le titre de métropolite conféré récemment à ses évêques.Lire la 1re partie la 2e partie et la 3e partie.Peut-on dire que « l’apogée » de ce travail persistant et

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.