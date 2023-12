Interview du métropolite Benjamin de Minsk et de Zaslav au sujet de la vie de l’Église orthodoxe en Biélorussie

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

À l’occasion du 35ème anniversaire de la création de l’Exarchat de Biélorussie au sein de l’Église orthodoxe russe, le métropolite Benjamin de Minsk et de Zaslav a donné l’interview suivante au Journal du Patriarcat de Moscou, concernant, notamment, l’histoire de l’Église orthodoxe en Biélorussie et sa situation actuelle : – « Votre Éminence, toute votre vie et votre ministère se déroulent exclusivement ici, sur la Terre biélorusse. Quelles sont les particularités