– Votre Béatitude, quel conseil spirituel majeur donneriez-vous à nos lecteurs le jour de votre fête onomastique, sur la base de votre expérience spirituelle ?

– C’est d’apprendre à vivre dans le désert de son âme. Chez des saints, comme saint Onuphre le Grand, nous pouvons l’apprendre. Le Seigneur, en nous enseignant à prier à dit : « quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra » (Matth. 6,6). L’homme doit faire de son âme un désert, dans lequel son intellect, si ce n’est pas constamment, au moins de temps à autre, doit vivre, c’est-à-dire y entrer et y faire une prière, méditer sur ses péchés et s’en repentir. Le désert de l’âme, ce n’est pas la dévastation de celle-ci. Dans le désert de l’âme, il n’y a pas les fauves de l’orgueil, les fauves de la jalousie et de la débauche, les fauves de la méchanceté de la misanthropie, c’est-à-dire les passions et les vices qui sont des fauves spirituels dans notre âme qui ne nous permettent pas d’y entrer et prier Dieu calmement, dans la paix. Afin de faire de son âme un désert si comblé de grâce, nous devons nous donner de la peine et lutter contre nous-mêmes, contre nos faiblesses, nos péchés, nos vices. L’homme qui se force à aller contre le péché, vainc parfois le péché, mais aussi tombe parfois, toutefois ses tentatives, avec l’aide de Dieu, sont nécessairement couronnée de succès. Le péché est vaincu par l’effort. L’homme apporte ses efforts, mais le Seigneur, en voyant ses intentions, lui donne la grâce et la force qui l’aident à vaincre le péché. Donnons-nous de la peine, nous aussi, chers frères et sœurs, afin d’être les vainqueurs de nos passions et de nos vices. Que notre âme devienne un désert comblé de grâce, dans lequel nous entrerons et accomplirons nos prières. Elles sont tant nécessaires pour notre salut et celui du monde entier. Nous serons alors ne serait-ce qu’un peu semblables à saint Onuphre, dont l’Église fête la mémoire aujourd’hui. Il est aujourd’hui dans le ciel et se tient avec tous les saints devant le Trône de Dieu et prie pour nous.

– Votre Béatitude, en quoi réside le haut fait spirituel principal de saint Onuphre le Grand, votre protecteur céleste ?

– Saint Onuphre s’est reposé dans le Seigneur à l’âge d’environ soixante-dix ans, mais personne ne l’ai jamais vu en vie, à l’exception de saint Paphnuce et encore un autre Ancien, qui lui enseignait la vie érémitique jusqu’à ce qu’il partît au désert. Néanmoins, sa mémoire est conservée jusqu’à maintenant dans les cœurs des hommes. Dans l’histoire humaine, il y a eu beaucoup de gouvernants, philosophes, sages qui se trouvaient constamment sur la place du service public, qui s’exposaient au monde, déclaraient leurs visions, pensées, souhaits, mais le monde les a oublié depuis longtemps, et leurs portraits sont couverts de poussière et de toiles d’araignées. Mais le monde se souvient et souviendra éternellement des saints, qui ont vécu dans le désert et qui aimaient Dieu, qui priaient pour tous, parce que « la mémoire du juste est célébrée par des louanges ». Et lorsque nous entendons parler d’une telle vie, nous nous posons souvons cette question : « Et que pouvons-nous apprendre chez un tel saint ? » Bien sûr, l’ermite ne peut être pour nous un exemple à suivre littéralement. De tels saints nous sont donnés pour que nous admirions la grâce de Dieu. Nous ne pouvons vivre de la même façon que saint Onuphre le Grand, mais nous devons demander l’aide du saint, afin d’obtenir la grâce divine qui renforce l’homme dans l’ascèse selon ses possibilités ».

Source