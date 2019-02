Le dimanche 24 février, le pape et patriarche d’Alexandrie Théodore II a célébré en la cathédrale Saint-André de Kananga, la troisième ville de la République démocratique du Congo. Il était assisté des hiérarques Nicolas d’Amathonte (Église de Chypre), Mélèce du Kantaga, Nicéphore de Kinshasa, Théodore de Babylone et du nouveau métropolite de Kananga Théodose. À l’issue de la divine liturgie a eu lieu l’intronisation de celui-ci, selon le cérémonial du Patriarcat d’Alexandrie. Le patriarche a exprimé des paroles chaleureuses au sujet du nouveau métropolite, lui donnant des conseils et des suggestions pour guider spirituellement le peuple de Dieu. Il a également évoqué l’honneur et la bénédiction que Dieu lui a donné d’élire et de sacrer le premier évêque de Kananga, l’exhortant à suivre les pas des grands missionnaires d’Afrique. Le patriarche a encore remercié la fraternité grecque « Sotir » pour l’envoi de ses membres dans ce pays, ainsi que plusieurs associations missionnaires grecques. Un grand nombre de fidèles assistaient à l’office. On peut voir ici un album de photographies (dont celle ci-dessus) de la cérémonie. Un film documentaire sur l’orthodoxie au Congo, tourné principalement à Kananga, commenté en grec avec des sous-titres anglais, ayant reçu plusieurs prix, peut être visionné ci-dessous. À la fin du film, on peut voir des extraits de la fête de Pâques à Kananga. Certains fidèles font jusqu’à 400 km à pied pour venir assister à la liturgie pascale.

Sources : Romfea, Orthodox Christianity