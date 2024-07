Le dimanche 7 juillet 2024 a eu lieu l’intronisation du nouveau métropolite du Congo-Brazzaville et du Gabon, Mgr Théodore. La cérémonie d’intronisation a été effectuée après la divine Liturgie, présidée par le métropolite Georges de Guinée, représentant du pape et patriarche Théodore II d’Alexandrie et de toute l’Afrique. Concélébraient avec lui le métropolite voisin de Kinshasa, Mgr Théodose, le métropolite Théodore, le chancelier de la métropole de Kinshasa l’archimandrite Gérasime,

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.