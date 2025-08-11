Irlande : La communauté roumaine cherche à acheter une ancienne église anglicane à Dublin

La communauté orthodoxe roumaine de Dublin cherche d’urgence à réunir 4 millions d’euros pour acheter Christ Church Leeson Park, l’ancien édifice anglican qu’elle utilise pour le culte depuis de nombreuses années.

Le père Călin Florea de l’Église orthodoxe roumaine en Irlande a annoncé que la communauté a été informée le 4 décembre 2024 que l’église serait mise en vente à partir du 1er février 2025. La communauté a lancé une campagne GoFundMe qui a récolté 19 789 € sur son objectif initial de 200 000 €.

Le père Călin a déclaré que la communauté doit réunir au moins 700 000 € supplémentaires pour rendre l’achat possible. La communauté anglicane a exprimé son intérêt pour voir l’église préservée comme espace sacré, bien que les exigences légales imposent que la propriété soit également disponible pour d’autres utilisations potentielles, telles que des espaces communautaires ou sociaux.

La communauté orthodoxe roumaine recherche un soutien par des dons directs, des prêts légaux à l’église et la diffusion de leurs efforts de collecte de fonds. Les dons peuvent être effectués à :

Église orthodoxe roumaine d’Irlande Fonds de l’église IBAN : IE53BOFI90003381064726 BIC : BOFIIE2D

Christ Church Leeson Park a été désacralisée le 11 mars 2025, après un dernier office de prière du soir, marquant la fin de plus de 150 ans de culte anglican sur le site.

Les origines de l’église remontent aux années 1860 lorsque l’asile Molyneux pour femmes aveugles a déménagé de Peter Street à Leeson Park. La chapelle Molyneux a été reconstruite et renommée Christ Church Leeson Park en 1874. Elle est devenue une paroisse en 1892 et a été unie à Saint-Barthélemy, Clyde Road en 1972.

L’église, qui pouvait accueillir des centaines de fidèles, a été fermée en 2007. À partir de 2008, elle a fonctionné avec un droit d’usage modifié. Un accord de licence a permis à l’Église orthodoxe roumaine d’utiliser le bâtiment pendant de nombreuses années.

