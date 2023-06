Le 9 juin 2023, dans le cadre de la fondation Pro Oriente et dans les locaux de l’Archevêché catholique-romain de Vienne, le patriarche de Serbie Porphyre a prononcé le discours suivant, traduit ci-après in extenso : « Cher Monsieur le président de la fondation Pro Oriente, Dr Kloss, chers collaborateurs et amis de la fondation, Mesdames et Messieurs, c’est un grand plaisir pour moi d’avoir la possibilité, au cours de ma visite

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.