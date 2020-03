« Orthodoxie » sur France 2 a présenté, ce dimanche 29 mars, une passionnante émission de télévision (ci-dessous), encore une fois !, intitulée « Jean-Claude Pennetier, une touche d’orthodoxie en musique ». Jean-Claude Pennetier est à la fois un pianiste à la renommée internationale et prêtre orthodoxe à Chartres. Il témoigne avec des mots simples justes et profonds du lien entre la musique et la démarche spirituelle. « La musique peut être un art purement mondain, mais elle a la capacité en elle-même de s’ouvrir à une dimension vraiment spirituelle », souligne-t-il. Elle « peut aider à transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Le cœur devient plus réceptif à quelque chose qui est au-delà de la musique elle-même ». Il illustre très concrètement et pédagogiquement son propos en évoquant la rencontre de la grâce descendante et de l’être humain s’élevant en donnant l’exemple d’une « phrase musicale » qu’il détaille. Remarquable ! Pour cela, il s’appuie sur le sens de l’émerveillement, « qui n’est pas loin de rendre grâce », sur l’humilité de l’instrumentiste et sur son désir. Il observe également que l’écoute est « l’acte spirituel par excellence » en citant le célèbre passage biblique Chema Israël, « Écoute Israël » (Deutéronome 6, 4). « Écouter pour contempler », précise-t-il aussi en rappelant « la valeur spirituelle de l’attention ». Il affirme vouloir « être un pont entre le monde de la foi et le monde de la culture », deux mondes méfiants l’un envers l’autre témoigne-t-il également. C’est pleinement réussi !

Un film (29:56) de Véronick Beaulieu et du P. Jivko Panev. À (re) voir et à faire connaître !

Christophe Levalois