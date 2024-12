Jésus et Pierre: le Roc de l’Église

Saint Pierre, également connu sous les noms de Simon et Céphas, est l’apôtre le plus fréquemment mentionné dans les Évangiles. Au total, son nom apparaît 110 fois : 75 fois dans les Synoptiques et 35 fois dans l’Évangile de Jean. Ce nombre, bien plus élevé que celui des autres apôtres, témoigne de son rôle central dans la mission et l’Église de Jésus-Christ.

Le changement de nom: une mission particulière

Lorsque Jésus donne à Simon le nom de Pierre (ou Céphas en araméen), ce changement revêt une profonde signification biblique.

Dans les Écritures, un changement de nom marque souvent un appel divin ou une nouvelle mission confiée par Dieu. Par exemple:

Abram devient Abraham, père d’une multitude (Gn 17, 1-5).

Saraï devient Sara (Gn 17, 15).

Jacob devient Israël, « celui qui lutte avec Dieu » (Gn 32, 27-28).

En appelant Simon « Pierre », Jésus souligne le rôle fondamental qu’il lui confie: devenir le roc sur lequel sera bâtie son Église.

Pierre parmi les disciples

Pierre occupe une place unique parmi les disciples. Jésus lui accorde un statut particulier, partagé uniquement avec Jacques et Jean, surnommés « fils du tonnerre » (Mc 3, 17).

Ces trois disciples ont eu l’honneur d’assister à des moments clés de la vie de Jésus, comme la Transfiguration et l’agonie au Jardin de Gethsémani.

En plus d’être l’un des Douze, Pierre se distingue par sa confession de foi, rapportée dans les Évangiles :

Marc : « Tu es le Christ » (Mc 8, 29).

: « Tu es le Christ » (Mc 8, 29). Luc : « Le Christ de Dieu » (Lc 9, 20).

: « Le Christ de Dieu » (Lc 9, 20). Matthieu (version la plus développée) : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Mt 16, 16).

C’est après cette déclaration que Jésus lui confère une mission exceptionnelle : Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. (Mt 16,18)

Pierre et la fondation de l’Église: interprétations divergentes

Le passage de Matthieu est l’un des deux seuls endroits où le mot « Église » apparaît dans les Évangiles (Mt 16, 18 et Mt 18, 17). Jésus promet de bâtir son Église sur Pierre et lui donne les clés du Royaume des Cieux, un signe de son autorité spirituelle : Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. (Mt 16, 19)

Ce texte a joué un rôle majeur dans la théologie chrétienne, mais il a été interprété différemment selon les traditions :

En Occident , Pierre est vu comme le chef de la communauté apostolique. Sa primauté a été transmise aux évêques de Rome, conduisant au développement du dogme du pape comme successeur de Pierre et vicaire du Christ.

, Pierre est vu comme le chef de la communauté apostolique. Sa primauté a été transmise aux évêques de Rome, conduisant au développement du dogme du pape comme successeur de Pierre et vicaire du Christ. En Orient, l’accent est mis sur la foi comme fondement de l’Église. La confession de foi de Pierre est perçue comme le véritable « roc » sur lequel repose l’Église, soulignant la nature divine de Jésus-Christ plus que la personne de Pierre.

Le changement de nom de Simon en Pierre est un acte symbolique qui souligne le rôle unique de cet apôtre dans la mission de Jésus-Christ. Sa confession de foi et son lien avec la fondation de l’Église en font une figure centrale dans la tradition chrétienne, que ce soit en Orient ou en Occident.

Cet article fait partie de la série basée sur les six volumes de “Jésus-Christ. Vie et Enseignement” par le métropolite Hilarion Alfeyev, disponible tous les vendredis sur cette page. Pour obtenir votre exemplaire du premier volume, “Début de l’Évangile”, visitez le site des Éditions des Syrtes.