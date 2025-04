Journée d’exception à la chapelle orthodoxe russe de Contrexéville – Le 4 mai 2025

L’Association des amis de la chapelle orthodoxe russe de Contrexéville organise une journée culturelle et spirituelle exceptionnelle le dimanche 4 mai 2025. Cette journée riche en événements permettra aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir ce lieu chargé d’histoire et les traditions de l’Église orthodoxe russe.

Programme de la journée

Liturgie orthodoxe en slavon – 10h00

La journée débutera à 10h00 avec une liturgie orthodoxe célébrée en slavon à l’église Saint-Vladimir et Sainte-Marie-Madeleine. Ce moment de recueillement se tiendra dans ce magnifique édifice caractérisé par son iconostase richement ornée et ses vitraux colorés.

Exposition d’art décoratif d’Ekaterina Titova

Les 3 et 4 mai 2025, à La Rotonde des Sources de Contrexéville, se tiendra une exposition d’art décoratif et appliqué d’Ekaterina Titova. L’exposition sera ouverte de 9h45 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Le vernissage aura lieu le 2 mai 2025 à 17h.

Ekaterina Titova est une artiste aux multiples facettes. Docteure en biologie et passionnée d’art, elle est devenue iconographe avec un style propre, indépendant et reconnaissable. S’inspirant de l’art orthodoxe, notamment des décors des cathédrales russes, elle a élaboré une palette d’accessoires uniques, tels que des foulards, des parapluies et des éventails.

Depuis plusieurs années, Ekaterina enchaîne des expositions personnelles dans diverses capitales d’Europe : Vienne (Autriche), Sofia (Bulgarie), Bucarest (Roumanie), Belgrade (Serbie), ainsi qu’à Paris.

La chapelle russe de Contrexéville et la personnalité de la grande-duchesse Maria Pavlovna qui y repose ont inspiré Ekaterina pour la création de deux œuvres remarquables : une icône spécialement conçue pour cette chapelle, avec des éléments de décor facilement reconnaissables par les Contrexévillois, et un foulard aux couleurs des vitraux de la chapelle et aux insignes de la grande-duchesse.

Concert de musique sacrée – 17h00

La journée se clôturera à 17h00 par un concert exceptionnel de musique sacrée donné par l’ensemble Chronos à l’église Saint-Epvre (181 rue Gaston Thomson). Le programme, intitulé « Panorama du chant liturgique orthodoxe du XIIe au XXe siècle », offrira un voyage musical à travers huit siècles de tradition liturgique orthodoxe.

Tarifs du concert :

Plein tarif : 10 euros

Tarif réduit : 5 euros (mineurs à partir de 7 ans, étudiants, personnes en situation de handicap)

Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

Les réservations peuvent être effectuées via le QR code figurant sur les affiches ou directement par email.

Un lieu chargé d’histoire

La chapelle orthodoxe russe de Contrexéville fut érigée en 1909 par la grande-duchesse Maria Pavlovna de Russie (1847-1920), tante du tsar Nicolas II, en mémoire de son mari le grand-duc Vladimir, frère du tsar Alexandre III.

Visiteuse régulière de Contrexéville depuis 1902, la grande-duchesse venait prendre les eaux dans les Vosges et séjournait à l’Hôtel de La Souveraine ou à l’Hôtel Cosmopolitain. Après la révolution russe de 1917 et son exil en France, Maria Pavlovna revint à Contrexéville en juillet 1920, où elle s’éteignit le 5 septembre à l’âge de 66 ans. Elle fut inhumée dans cette chapelle qu’elle avait fait construire et qui lui était si chère. En 1943, son fils, le grand-duc Boris (1877-1943), fut enterré au cimetière de Contrexéville.

Cette journée du 4 mai 2025 représente une occasion unique de découvrir l’héritage culturel et spirituel russe à Contrexéville.

Contact : chapelle.russe.contrex@gmail.com