KTO documentaire : « Le moine gastronome »

La chaine de télévision KTO diffuse un documentaire sur le skite Sainte-Foy et les pères Gérasime (frère Jean) et Joseph.

Au milieu des Cévennes se trouve le monastère orthodoxe de Sainte-Foy construit en face du château du même nom. Les deux moines Jean et Joseph répondent aux questions de la réalisatrice et comédienne Anne Le Ny. De son propre aveu, non croyante, le documentaire montre ses réactions face aux propos de ces hommes de prière dont la devise est de « réveiller les gens à l’esprit et à la spiritualité transcendante ». Toute tâche du quotidien, de la plus élevée à la plus simple, sert leur cause, un repas, les chants des oiseaux, le babille des nouveau-nés. Harmonieusement, les deux moines se sont répartis le monde des sens, le gustatif pour frère Jean, « le moine gastronome » et l’auditif pour le frère Joseph. Le film montre comment ils s’inscrivent dans l’environnement qui les entoure afin d’enraciner les graines de la foi dans une terre « déchristianisée ». Un film traversé par l’optimisme serein de ces deux frères en religion.

Le Moine gastronome – Une production MERAPI PRODUCTION 2021 – Réalisée par Léo Brézin

