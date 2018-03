La glorification officielle du métropolite Joseph Naniescu et de l’ascète Georges Lazăr aura lieu en la cathédrale métropolitaine de Iași le jour de l’Annonciation, à savoir le 25 mars. Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine, durant sa session d’octobre de l’an passé, avait décidé la canonisation des deux saints. Le Saint-Synode a décidé que saint Joseph le miséricordieux, métropolite de Moldavie, sera désormais commémoré chaque année le 26 janvier, tandis que la fête de saint Georges le pèlerin est fixée au 17 août. Les vies des deux saints ont déjà été évoquées ICI !

Étant donné que le Patriarcat de Roumanie avait dédié l’année 2017 aux saintes icônes, aux iconographes et peintres d’églises, le Saint-Synode a canonisé le plus grand peintre ecclésiastique de l’époque Cantacuzène et Brâncoveanu, le fondateur et enseignant de l’école d’iconographie byzantine spécifiquement roumaine, saint Paphnuce Pârvu le muet. Du fait que cet iconographe d’églises peignait sans manger et sans parler, c’est-à-dire dans le jeûne et la prière, il reçut le surnom du ” Muet “. S’il disait un mot en peignant, il interrompait son travail pour la journée.

