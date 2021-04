La consécration du saint chrême à Moscou

La cérémonie solennelle de la préparation du saint chrême dans l’Église orthodoxe russe a commencé le 26 avril 2021, lundi de la Semaine Sainte, en la petite église du monastère Donskoï de Moscou (voir l’album de photographies). L’office d’intercession pour le commencement du rite de consécration a été célébré, avec la bénédiction du patriarche de Moscou Cyrille, par le métropolite Denis, chancelier du Patriarcat de Moscou, premier vicaire patriarcal de Moscou. Après la célébration de la petite bénédiction des eaux, le métropolite Denis a aspergé avec de l’eau bénite le poêle, le chaudron, les vase avec les épices, le vin et l’huile, après quoi, prenant le trikirion, il a allumé le bois de chauffage dans le poêle destiné à la cuisson du saint chrême. Après la bénédiction des ingrédients nécessaires à la préparation du saint chrême, l’eau bénite, le vin, l’huile sont versés dans le chaudron, et on ajoute les épices. Le métropolite Denis a lu ensuite le premier péricope de l’Évangile selon saint Matthieu. Pendant ce temps, deux diacres sont montés sur la plateforme près du chaudron, avec des rames spéciales pour mélanger les ingrédients, et on a procédé à la cuisson du saint chrême. Pendant tout ce processus, on lit continuellement les quatre Évangiles, et le rite se termine le Jeudi Saint par la consécration du saint chrême en la cathédrale du Christ Sauveur. La consécration du saint chrême, selon la tradition, est accomplie uniquement par les primats des Églises locales. Il n’a pas lieu chaque année, mais lorsque les réserves sont insuffisantes. Avec la bénédiction du patriarche, le saint chrême consacré est distribué dans les diocèses de l’Église orthodoxe russe et est utilisé pour le sacrement de chrismation, ainsi que pour la consécration des églises. Le chaudron destiné à la cuisson contient 280 litres. La norme de distribution du saint chrême est de 5 ml par église et par an.

Le rite accompli l’an dernier par le patriarche.

Ci-dessous la traduction française des légendes :

1. Le rite commence le Lundi Saint par un office d’intercession célébré par le patriarche devant le poêle

2. Après cet office, le patriarche allume le feu avec le trikirion, après quoi commence la cuisson du saint chrême

3. On cuit le saint chrême pendant trois jours. Pendant ce temps, on lit continuellement l’Évangile à côté du poêle.

4. Jusqu’à la révolution, ce sont les pharmacies qui fournissaient les produits destinés au saint chrême. Peu après la révolution, ce leur fut interdit, mais continua secrètement.

5. Après la guerre, la préparation du saint chrême fut permise, et les autorités aidaient à recevoir depuis l’étranger les composants par l’intermédiaire du Conseil pour les affaires religieuses.

6. Le chaudron contient 280 litres. Le chrême est préparé avec de l’huile d’olives, ainsi qu’une grande quantité de produits odoriférants

7. Tout le saint chrême est conservé en la résidence patriarcale du monastère Saint-Daniel de Moscou

8. Pour recevoir le saint chrême, chaque hiérarque diocésain doit en faire la demande personnelle écrite au patriarche de Moscou. Depuis l’époque du patriarche de Moscou Pimène (+1990) la norme de distribution pour chaque diocèse est de 5 ml par église, par année

9. Le processus de préparation du saint chrême est compliqué, et les composants sont des produits de grande valeur. Aussi, toutes les Églises orthodoxes locales n’ont pas la possibilité de le préparer, et certaines d’entre elles le demandent à l’Église russe.

10. On ajoute au saint chrême nouvellement consacré un peu de l’ancien chrême contenu dans un récipient spécial, et on ajoute dans celui-ci du nouveau pour combler le chrême manquant. Tout cela constitue le symbole de l’action ininterrompue de la Grâce du Saint-Esprit dans l’Église.

