La Cuisine de saint Brieuc, épisode 4 : « Seigneur, je pensais que tu n’étais qu’un homme »

Catégories À la Une Orthodoxie.tv par
La Cuisine de saint Brieuc, épisode 4 : « Seigneur, je pensais que tu n’étais qu’un homme »

Paul-Moïse retrace son chemin vers l’orthodoxie : élevé dans l’islam, il traverse le protestantisme évangélique avant de rencontrer le Christ de la Tradition. Un témoignage sobre et saisissant.

YouTube video

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

25 FÉVRIER (ancien calendrier) / 10 MARS (nouveau)

Grand Carême Saint Taraise, patriarche de Constantinople (806) sainte Adeltrude, abbesse à Maubeuge (vers 696) ; saints nouveaux martyrs de ...

10 mars

Grand Carême Saint Codrat, avec saints Denis, Cyprien, Anect, Paul, Crescent, un autre Denis, Victorin, Victor, Nicéphore, Claude, Diodore, Sérapion, ...

La Cuisine de saint Brieuc, épisode 4 : « Seigneur, je pensais que tu n’étais qu’un homme »

Paul-Moïse retrace son chemin vers l’orthodoxie : élevé dans l’islam, il traverse le protestantisme évangélique avant de rencontrer le Christ ...

Des fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne rassemblés à Bruxelles pour la fête patronale de leur église, dédiée aux saints de la Laure des Grottes de Kiev

Le 8 mars 2026, le deuxième dimanche du Grand Carême, lorsque l’Église célèbre la mémoire de tous les saints de ...

Le patriarche Cyrille a exprimé ses condoléances à la suite de la mort de l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei

Dans un message adressé au président de la République islamique d’Iran, M. Masoud Pezeshkian, le patriarche Cyrille de Moscou a ...

RCF Aix-Marseille : Femmes, foi et fécondité dans l’Église indivise du premier millénaire (1)

Jean Charmois, orthodoxe, nous entraîne à la découverte des Pères, ces pasteurs des premiers temps. Au cours des émissions, beaucoup ...

« La réponse orthodoxe aux désarrois du monde grâce à la beauté » — Rencontre avec Bertrand Vergely à Orange

La paroisse orthodoxe Saint-Eutrope d’Orange (AOSEO) organise une journée de réflexion et d’échanges avec le philosophe et théologien Bertrand Vergely, ...

9 mars

Liturgie des Présanctifiés Les 40 saints martyrs de Sébaste : Acace, Aetius, Alexandre, Angius, Athanase, Candide, Claude, Cyrille, Dométien, Domnus, ...

25 février (ancien calendrier) / 9 mars (nouveau)

Grand Carême – dispense d’huile et de vin Liturgie des Présanctifiés Première et deuxième invention du chef du saint prophète, ...

Paraboles avec le père François Esperet – 01

Dans une série d’émissions consacrées aux paraboles, le père François Esperet s’attache à entendre ce que Dieu dit de Lui-même ...

Bertrand Vergely : « La science » – lundi 9 mars

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « La science » aura lieu le lundi 9 mars à 18 h 30 dans les locaux de ...

Le patriarche d’Antioche appelle à la paix au Sud-Liban

Le patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, Jean X, a exprimé la solidarité de l’Église d’Antioche avec le peuple du ...

8 mars

Grand Carême Mémoire du miracle de saint Théodore le Conscrit Liturgie de S. Jean Chrysostome Saint Théophilacte, évêque de Nicomédie, ...

23 février (ancien calendrier)/8 mars (nouveau)

2Ème dimanche du Grand Carême Dispense de vin et d’huile Liturgie de saint Basile Saint Grégoire Palamas ; Synaxe de tous ...

Bertrand Vergely : « La conscience »

La 20ᵉ conférence de Bertrand Vergely a été consacrée à « La conscience ». Vous pouvez (re)voir également en ligne : ...

Annonce concernant l’église orthodoxe Saint-Antoine-le-Grand à Nîmes

La Métropole grecque orthodoxe de France (Patriarcat œcuménique de Constantinople) annonce l’acquisition récente de l’église Saint-Antoine-le-Grand, acquise auprès du diocèse ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.