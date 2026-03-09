La Cuisine de saint Brieuc, épisode 4 : « Seigneur, je pensais que tu n’étais qu’un homme »

Grand Carême Saint Codrat, avec saints Denis, Cyprien, Anect, Paul, Crescent, un autre Denis, Victorin, Victor, Nicéphore, Claude, Diodore, Sérapion, ...
Paul-Moïse retrace son chemin vers l’orthodoxie : élevé dans l’islam, il traverse le protestantisme évangélique avant de rencontrer le Christ ...
Jean Charmois, orthodoxe, nous entraîne à la découverte des Pères, ces pasteurs des premiers temps. Au cours des émissions, beaucoup ...
Liturgie des Présanctifiés Les 40 saints martyrs de Sébaste : Acace, Aetius, Alexandre, Angius, Athanase, Candide, Claude, Cyrille, Dométien, Domnus, ...
Grand Carême – dispense d’huile et de vin Liturgie des Présanctifiés Première et deuxième invention du chef du saint prophète, ...
Dans une série d’émissions consacrées aux paraboles, le père François Esperet s’attache à entendre ce que Dieu dit de Lui-même ...
La prochaine conférence de Bertrand Vergely « La science » aura lieu le lundi 9 mars à 18 h 30 dans les locaux de ...
Grand Carême Mémoire du miracle de saint Théodore le Conscrit Liturgie de S. Jean Chrysostome Saint Théophilacte, évêque de Nicomédie, ...
2Ème dimanche du Grand Carême Dispense de vin et d’huile Liturgie de saint Basile Saint Grégoire Palamas ; Synaxe de tous ...
La Métropole grecque orthodoxe de France (Patriarcat œcuménique de Constantinople) annonce l’acquisition récente de l’église Saint-Antoine-le-Grand, acquise auprès du diocèse ...