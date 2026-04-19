Parutions : deux nouveaux livres du monastère de la Transfiguration

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Parutions : deux nouveaux livres du monastère de la Transfiguration

Le monastère de la Transfiguration vient de publier deux nouveaux ouvrages dont nous avons le plaisir de signaler la parution à nos lecteurs : une vie inédite en français d’un évêque mystique du IVe siècle, et une étude demeurée jusqu’ici inédite consacrée à sainte Jeanne d’Arc, dont les apparitions fondatrices ont été célébrées en 2025 pour leur sixième centenaire.

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Vie du bienheureux Niphon – un évêque mystique

Saint Niphon, évêque de Constantiane, vivait au IVe siècle, à l’époque des premiers grands conciles œcuméniques. Il fut contemporain et ami de saint Athanase le Grand, archevêque d’Alexandrie, auquel il était personnellement lié, ainsi que de saint Jean Chrysostome, saint Basile le Grand, saint Grégoire le Théologien, saint Grégoire de Nazianze, saint Hilaire de Poitiers et de bien d’autres. C’est l’époque où l’Église s’organise, fécondée par la réflexion des grands théologiens que sont les Pères de l’Église. Saint Niphon compte parmi ces hommes d’exception, même s’il demeure beaucoup moins connu.

Au cœur d’une vie « mondaine » qui ne fut pas toujours exemplaire, il a éprouvé la connaissance du monde spirituel, au travers d’une conversion radicale du cœur. Son biographe consigne ici les confidences intimes de son maître relatives à ses visions extraordinaires et transcrit ses prières fulgurantes, propres à réchauffer nos âmes lassées ou découragées par notre stérilité et nos échecs intérieurs. Les prières qu’il adresse à Dieu constituent pour nous une véritable révélation : exprimées avec la poésie seule capable de dire le Sublime, elles manifestent l’extraordinaire majesté de Dieu, Sa miséricorde non moins éminente et Sa prodigieuse proximité. Ses élans s’apparentent aux magnifiques homélies d’un saint Épiphane de Salamine.

Les lecteurs grecs y ont été sensibles, puisque cette relation en est déjà à sa treizième édition. Nous avons l’honneur d’en présenter la première en français, dans l’espoir qu’elle y trouvera un accueil aussi favorable.

Texte original : monastère du Paraclet

Présenté et annoté par l’archimandrite Élie

212 pages – 28,50 €

L’ouvrage est disponible en ligne !

Le vrai visage de Jeanne d’Arc

Pastedimage

En 2025, on a solennellement célébré à Domremy-la-Pucelle le sixième centenaire des apparitions de l’archange saint Michel et des saintes martyres Catherine et Marguerite. Pour la sainte française, les années qui suivirent furent une période d’initiation secrète, avant l’époque de floraison d’une vie publique et active qu’elle n’avait pas choisie, mais qu’elle assuma jusqu’au sacrifice ultime. Il est sans doute providentiel que, six siècles plus tard, nous puissions exhumer une ancienne étude qui permet de mieux cerner la personnalité de Jeanne, et de comprendre comment cette initiation de cinq ou six années a façonné, modelé et transfiguré cette sainte hors normes et profondément humaine, bien loin de l’image légendaire qu’on nous en donne souvent.

L’essai ici présenté a été composé en 1946, mais il était demeuré inédit. Son auteur, François Redon, scrute « le vrai visage de Jeanne d’Arc » : ses vertus de courage, de virilité, de combativité et de compassion — y compris envers les ennemis de la France — ainsi que ses combats intérieurs, dont l’intensité n’était pas moindre que celle de ses combats militaires. Un modèle du soldat chrétien.

À ceux qui s’étonneraient qu’un éditeur orthodoxe publie un livre consacré à une sainte catholique, les éditeurs répondent par une introduction montrant que le type de sainteté de Jeanne peut être pleinement reconnu par l’Orthodoxie, tant il est en harmonie avec celui des grands saints soldats martyrs, tels saint Martin de Tours, saint Julien de Brioude ou saint Maurice d’Agaune. Sa sainteté dépasse les critères d’une sainteté spécifiquement catholique, même trois siècles après le désastreux schisme de 1054. La publication de cet ouvrage se veut ainsi une contribution à l’œcuménisme auquel tous aspirent, et vise à faire connaître Jeanne d’Arc comme une aide et un modèle pour nos combats intérieurs et ceux de notre tumultueuse époque.

Auteur : François Redon

156 pages – 25,00 €

L’ouvrage est disponible en ligne :

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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