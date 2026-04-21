RCF Aix-Marseille : Les 40 martyrs de Sébaste

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RCF Aix-Marseille : Les 40 martyrs de Sébaste

En 320, quarante soldats de la XIIᵉ légion, chrétiens, refusent d’obéir à l’ordre de Licinius de sacrifier aux dieux. Condamnés à passer la nuit tout nus sur un étang glacé, ils s’encouragent mutuellement : « Le froid est rigoureux, mais le paradis est doux ».
L’un d’eux faiblit et cherche refuge dans un bain chaud, où il meurt aussitôt. Mais un garde, témoin d’une vision céleste, se convertit et prend sa place, rétablissant le nombre de quarante. Le plus jeune, Meliton, est soutenu par sa mère qui l’exhorte à persévérer et le place elle-même sur le chariot des martyrs.
Brûlés et réduits en cendres, leurs reliques sont vénérées partout en Orient et en Occident. Leur culte, célébré par Basile, Grégoire de Nysse et Ephrem, souligne que le sang des martyrs est véritablement semence de chrétiens.

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Kassiana Panev

Traductrice Interprète anglais-français niveau Master 2 et assistante d'émission pour Orthodoxie TV.
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