Son Éminence le métropolite Athénagoras de Belgique et Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg célébra la Divine Liturgie en la Cathédrale de Saint Nicolas au Luxembourg entouré de prêtres et de diacres de l’Archevêché, ainsi que de prêtres du Patriarcat de Serbie, de Roumanie et de Bulgarie qui desservent les fidèles orthodoxes du Grand Duché, sous la dépendance du Métropolite du Patriarcat Œcuménique et représentant des orthodoxes dans le pays.

Dans son homélie, le métropolite Athénagoras s’est référé à la grâce de l’appel apostolique qui transforma de simples pêcheurs en professeurs de l’Univers et héraults de l’Évangile, accomplissant des miracles pour le peuple à la Gloire de Dieu et de Sa Sainte Église.

La fin de la Divine Liturgie fut suivie du Te Deum pour la Fête de Son Altesse le Grand-Duc Henri, fête nationale du Duché. On pouvait y distinguer Monsieur le Chambellan Hubert Clasen, représentant de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri, le Révérend Père Georges Hellinghausen, représentant de l’Archevêque Catholique, M. Vincent Reding, Bourgmestre de Weiler-la-Tour, M. Louis-Alcibiade Abatis, Ambassadeur de Grèce auprès du Grand Duché, les représentants des Ambassadeurs des États-Unis d’Amérique et de Roumanie, ainsi que la Présidente de la Communauté Hellénique, Mme Sia Kavadias.

Son Éminence devait en clôture remercier la présence des officiels, ainsi que la foule des fidèles qui, malgré la proximité du début de l’été et des vacances estivales, étaient venus honorer la fête nationale du Luxembourg dans l’Église Orthodoxe, cette dernière redevable au Grand Duc Henri et au Grand Duché pour le soutien et la reconnaissance de la présence orthodoxe dans ce petit État, – petit mais combien important -, du centre de l’Europe.

S’ensuivit une réception dans la salle paroissiale de l’église.

Source