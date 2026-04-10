La formation pastorale de l’Institut Saint-Serge au service de la vie ecclésiale

L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge propose une formation pastorale destinée à tous ceux qui souhaitent approfondir les pratiques concrètes du ministère et de la vie ecclésiale. Loin d’un simple enseignement théorique, cette formation se veut un espace de rencontre, d’échange et de partage d’expériences, dans un esprit de discernement face aux défis contemporains de l’Église.

Le programme, qui se déploie en dix séances, couvre un large éventail de questions pastorales : l’ordo et les livres liturgiques, la Divine Liturgie, les vêpres, matines et l’office des heures, le baptême et la chrismation, le mariage, l’accompagnement des malades et les funérailles, l’accompagnement des prisonniers, la prédication en communauté, la confession et les entretiens spirituels, ainsi que le dialogue avec les jeunes.

Les séances se tiendront de mai à juin 2026, les lundis et jeudis de 19 h 30 à 21 h, en ligne (en direct et en replay). Le tarif est de 340 € pour la formation complète ou de 38 € par séance.

Pour s’inscrire ou télécharger l’affiche, rendez-vous sur le site de l’Institut Saint-Serge.