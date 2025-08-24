La jeunesse orthodoxe roumaine invite à la rencontre annuelle à Aschaffenburg

07 h 00 22

L’année dernière, la conférence annuelle de l’ATORG s’est tenue à Vienne, cette année les jeunes chrétiens orthodoxes roumains de trois pays se réunissent à Aschaffenburg. Les thèmes sont l’interprétation du Nouveau Testament et le caractère unique de l’homme.

L’Association de la jeunesse orthodoxe roumaine en Allemagne, Autriche et Luxembourg (ATORG) invite du 10 au 12 octobre 2025 à sa conférence annuelle et à sa rencontre à Aschaffenburg. C’est ce qu’a annoncé la métropole allemande de l’Église orthodoxe roumaine, basée à Nuremberg, sur son site web. Avec la bénédiction du métropolite Séraphin d’Allemagne, d’Europe centrale et du Nord ainsi que de l’évêque vicaire Sophien, les participants peuvent s’attendre à deux conférences principales : l’évêque vicaire Dr Damascène Dorneanul (archidiocèse de Suceava et Rădăuți, Roumanie) parlera de l’interprétation du Nouveau Testament, l’hiéromoine Pantéléimon Şuşnea du monastère d’Oașa près de Șugag en Roumanie se consacrera à la question du caractère unique de l’homme.

De plus amples informations sur le programme ainsi que sur l’inscription sont disponibles sur le site web de l’ATORG. La conférence est soutenue par la communauté ecclésiale orthodoxe roumaine d’Aschaffenburg et se tient dans le centre de conférences de l’auberge de jeunesse du château de Rothenfels.