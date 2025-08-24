La jeunesse orthodoxe roumaine invite à la rencontre annuelle à Aschaffenburg

Catégories À la Une Actualités Annonces Être ensemble Europe par
La jeunesse orthodoxe roumaine invite à la rencontre annuelle à Aschaffenburg

07 h 00 22

L’année dernière, la conférence annuelle de l’ATORG s’est tenue à Vienne, cette année les jeunes chrétiens orthodoxes roumains de trois pays se réunissent à Aschaffenburg. Les thèmes sont l’interprétation du Nouveau Testament et le caractère unique de l’homme.

L’Association de la jeunesse orthodoxe roumaine en Allemagne, Autriche et Luxembourg (ATORG) invite du 10 au 12 octobre 2025 à sa conférence annuelle et à sa rencontre à Aschaffenburg. C’est ce qu’a annoncé la métropole allemande de l’Église orthodoxe roumaine, basée à Nuremberg, sur son site web. Avec la bénédiction du métropolite Séraphin d’Allemagne, d’Europe centrale et du Nord ainsi que de l’évêque vicaire Sophien, les participants peuvent s’attendre à deux conférences principales : l’évêque vicaire Dr Damascène Dorneanul (archidiocèse de Suceava et Rădăuți, Roumanie) parlera de l’interprétation du Nouveau Testament, l’hiéromoine Pantéléimon Şuşnea du monastère d’Oașa près de Șugag en Roumanie se consacrera à la question du caractère unique de l’homme.

De plus amples informations sur le programme ainsi que sur l’inscription sont disponibles sur le site web de l’ATORG. La conférence est soutenue par la communauté ecclésiale orthodoxe roumaine d’Aschaffenburg et se tient dans le centre de conférences de l’auberge de jeunesse du château de Rothenfels.

Affiche Allemange

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Métropolite Emmanuel de Chalcédoine : « La communauté internationale doit soutenir l’Ukraine »

Le métropolite majeur de Chalcédoine, Mgr Emmanuel, a présidé le dimanche 24 août 2025 la divine liturgie célébrée dans l’église ...

L’Église orthodoxe polonaise canonisera les martyrs de Katyń

En 2025, l’Église orthodoxe autocéphale polonaise célèbre le centenaire de la réception du tomos d’autocéphalie. Pour ce jubilé, le Saint-Synode ...

La jeunesse orthodoxe roumaine invite à la rencontre annuelle à Aschaffenburg

07 h 00 22 L’année dernière, la conférence annuelle de l’ATORG s’est tenue à Vienne, cette année les jeunes chrétiens ...

24 août

11Ème dimanche après la Pentecôte Saint Eutyque, disciple de saint Jean le Théologien, martyr (Ier s.) ; saint Tation, martyr ...

11 août (ancien calendrier) / 24 août (nouveau)

Carême de la Dormition Après-fête de la Transfiguration de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ ; Saint Euple, archidiacre, martyr en ...

Deuxième jour de la visite officielle du patriarche œcuménique Bartholomée à Stockholm

Le patriarche œcuménique Bartholomée, accompagné des membres de sa suite, le métropolite Apostolos du New Jersey, le grand ecclésiarque Aetios ...

Le primat de l’Église orthodoxe en Amérique a exprimé son soutien à Sa Béatitude le métropolite Onuphre

À l’occasion du onzième anniversaire de l’intronisation du primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, Sa Béatitude Tikhon, archevêque de Washington, métropolite ...

Tiens-toi prêt à mourir !

Vient de paraître aux Éditions Apostolia « Tiens-toi prêt – Approche du mystère de la mort » du Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos. ...

Le patriarche Porphyre a reçu le président de la Conférence épiscopale croate pour l’œcuménisme

Sa Sainteté le patriarche de Serbie Porphyre, ainsi que Son Éminence le métropolite Irénée de Bačka, membre du Saint Synode ...

Déclaration d’excuses de Son Éminence l’archevêque Alexis de Sitka et d’Alaska

Sa Béatitude le métropolite Tikhon a reçu la déclaration suivante de Son Éminence l’archevêque Alexis concernant les événements récents qui ...

23 août

Clôture de la Fête de la Dormition de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie ; saint Irénée, évêque ...

10 août (ancien calendrier)/ 23 août (nouveau)

Carême de la Dormition Après-fête de la Transfiguration de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Saint Laurent, archidiacre, saint Sixte ...

Le patriarche œcuménique Bartholomée est arrivé à Stockholm

Dans l’après-midi du jeudi 21 août, le patriarche œcuménique Bartholomée et sa suite sont arrivés à Stockholm, en Suède. Le ...

L’Église orthodoxe ukrainienne exige des explications suite à l’ouverture et au déplacement des reliques à la Laure des Grottes de Kiev

La Laure des Grottes de Kiev a informé qu’il y avait eu une violation flagrante des sentiments religieux des croyants ...

22 août

Jour de jeûne Après-Fête de la Dormition de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie ; saints Agathonique, Zotique, ...

9 août (ancien calendrier) / 22 août (nouveau)

Carême de la Dormition Après-fête de la Transfiguration de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Saint Matthias, apôtre (vers 63) ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.