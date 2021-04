La liturgie de saint Basile le Grand a été traduite et éditée en swahili

Avec la bénédiction du pape et patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique Théodore II, est paru, aux éditions de l’École orthodoxe patriarcale « Archevêque de Chypre Makarios III », la liturgie de saint. Basile en swahili et en anglais. Cette nouvelle parution complète les autres éditions publiées précédemment, à savoir cinquante offices en seize langues africaines et […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter