La liturgie et les funérailles du patriarche Irénée auront lieu dimanche 22 novembre en l’église Saint-Sava et seront retransmises sur Internet

À l’occasion du décès du patriarche Irénée, la sainte liturgie sera célébrée le dimanche 22 novembre à 9h en l’église Saint-Sava à Belgrade. L’office sera présidé par le métropolite de Dabar-Bosnie Chrysostome, assisté par un grand nombre de hiérarques et de prêtres de l’Église orthodoxe serbe et des autres Églises orthodoxes locales. La liturgie sera chantée par deux chœurs, l’un de Belgrade, l’autre de Niš. L’homélie sera prononcée par l’évêque de Bačka Irénée. Après la sainte liturgie seront célébrées les funérailles, puis des discours seront prononcés par le recteur de la cathédrale Saint-Michel de Belgrade, l’archiprêtre stavrophore Pierre Lukić, le métropolite de Dabar-Bosnie Chrysostome, le président de la République de Serbie M. Aleksandar Vučić et le membre serbe de la Présidence de Bosnie-Herzégovine M. Milorad Dodik. Le patriarche sera inhumé ensuite dans la crypte de l’église Saint-Sava. La liturgie et les funérailles seront retransmises à la télévision serbe RTS et sur le site internet de l’Église orthodoxe serbe TV Hram.

Source