La mobilisation continue au Monténégro : plus de 10.000 fidèles ont manifesté à Podgorica contre la nouvelle loi

Les fidèles orthodoxes du Monténégro continuent à élever leurs voix contre la nouvelle loi de spoliation des biens de l’Église et défendent dans la prière leurs églises et leurs monastères. Le dimanche 12 janvier, ils étaient 10.000 à participer à la procession dans la capitale. La procession était conduite par l’évêque Méthode de Dioclée, vicaire du diocèse métropolitain du Monténégro. L’évêque avait été agressé par la police et hospitalisé, il y a quelques jours. Il a appelé toutes les personnes rassemblées au « réveil et à être semblables à des enfants, à l’Enfant Divin, et à remplir leurs âmes, leurs vies, leurs cœurs du Dieu vivant» et à «ne pas quitter les nids et les foyers de la foi vivante et de nos saints ancêtres. »











Source