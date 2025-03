La paroisse orthodoxe de Vézelay relance son appel pour sauvegarder la maison médiévale qui abrite sa chapelle

La paroisse orthodoxe de Vézelay (Yonne) relance son appel de solidarité pour sauvegarder « La Maison Romane », une des plus anciennes demeures de village, qui abrite la chapelle orthodoxe Saint-Etienne-et-Saint-Germain.

Bâtie au cœur du village de Vézelay, la Maison Romane constitue un rare et précieux témoignage de l’architecture civile médiévale du 12e siècle. Depuis plus de 25 ans, le bâtiment est la propriété de la paroisse orthodoxe francophone Saint-Etienne-et-Saint-Germain, une communauté ouverte et accueillante qui regroupe des chrétiens orthodoxes de diverses origines, témoins du vivant de la tradition spirituelle de l’Église d’Orient dans ce haut lieu de pèlerinage.

La chapelle est située dans l’ombre bienveillante de la majestueuse basilique millénaire de Sainte-Marie-Madeleine qui surplombe le village. Le village de Vézelay, de renommée internationale, est un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ce bâtiment unique a aujourd’hui besoin de réparations urgentes. Des études faites par des architectes spécialisés ont mis en évidence de graves problèmes structurels liés à la fragilisation d’un mur extérieur et d’un contrefort médiéval. En partenariat avec la Fondation du patrimoine, la paroisse a lancé un appel en 2024 pour récolter les 40 000 euros nécessaires pour la restauration. Après le succès de la première phase de l’appel, il reste encore 10 000 euros à trouver avant l’été 2025.

« La paroisse a besoin de 10 000 euros supplémentaires pour compléter les subventions des organismes publics et pour assurer son avenir », explique le père Stéphane Headley, recteur de la paroisse, qui réside dans le village depuis quarante ans.

« Une telle opération représente un investissement important pour notre communauté. Nous faisons donc appel à la générosité de la communauté orthodoxe et du public avec une collecte de dons en partenariat avec la Fondation du patrimoine et après consultation avec les autorités compétentes. »

Vous pouvez apporter votre aide à ce projet en faisant un don par chèque ou en ligne via le site internet sécurisé de la Fondation du patrimoine : www.fondation-patrimoine.org/101002