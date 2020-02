La période du Triode a commencé dans l’Église orthodoxe. Le dimanche du Pharisien et du Publicain est le premier dimanche de cette période. Étymologiquement, le mot « Triode » signifie « trois odes ». Cette période est pré-pascale, elle précède le Pentecostaire (huit semaines après Pâques), qui est suivie de la période la plus longue, l’Octoèque ou huit tons. Quant au Triode lui-même, du dimanche du Pharisien et du Publicain jusqu’au Samedi saint, il dure au total dix semaines. Les trois semaines précédant le Grand Carême constituent des semaines préparatoires. Chacune d’entre elles a un thème propre qui se reflète dans les lectures des Écritures prescrites pour ces jours à la sainte liturgie. L’Église nous prépare ainsi pour le jeûne et nous introduit dans l’atmosphère du Grand Carême. La semaine suivant le dimanche du Pharisien et du Publicain, il n’y a pas de jeûne, même le mercredi et le vendredi. La semaine qui suit le dimanche du Fils prodigue est normale en ce sens que l’on jeûne le mercredi et le vendredi. Après le dimanche du Jugement dernier, on ne mange pas de viande, mais les produits laitiers sont permis chaque jour. Les quatre dimanches précédant le Grand Carême (1) ont un rôle pédagogique. Ils ont été établis par l’Église pour l’utilité des fidèles, et par leur intermédiaire nous apprenons, comme le dit le patriarche Daniel de Roumanie, que pour rencontrer le Christ crucifié et ressuscité, quatre œuvres principales sont essentielles: la prière humble, le repentir sincère, la générosité caritative et le jeûne ou tempérance.

Sources : Basilica, de l’illustration.