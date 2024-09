La vision du Patriarcat œcuménique sur la question de l’unité de l’Orthodoxie ukrainienne

À l’occasion du nouvel an ecclésiastique, qui, dans l’Église orthodoxe, est célébré le 1er septembre, la rédaction du site internet « Front spirituel de l’Ukraine » publie le texte d’une traduction non officielle en ukrainien d’une lettre datée du 26 juillet 2023, adressée par le Patriarche œcuménique Bartholomée au Métropolite de Kiev, Épiphane.

Cette lettre a été remise à ses destinataires à la veille du Concile de l’Église orthodoxe d’Ukraine (EOd’U) qui a eu lieu le 27 juillet 2023, où, entre autres, les statuts de gouvernance de la EOd’U ont été adoptés. Le texte de la lettre, selon le site ukrainien contient certaines phrases « qui montrent sans ambiguïté l’attitude du Patriarcat œcuménique envers la question de l’Orthodoxie ukrainienne divisée »

« … Nous souhaiterions vous encourager fraternellement à éviter d’inclure dans ces Statuts (c’est-à-dire les Statuts de gouvernance de l’Église orthodoxe d’Ukraine – ndlr) des articles qui pourraient donner l’impression que l’Église orthodoxe d’Ukraine souhaite maintenir la division existante entre les groupes ecclésiastiques orthodoxes dans votre pays, en particulier si ces Statuts mentionnent explicitement, par leur nom, les dirigeants de ces groupes. Forts de notre humble expérience de 32 ans de service patriarcal, nous pouvons vous assurer, cher frère, que de telles pratiques ne feront que perpétuer le statu quo actuel de vos relations avec ces groupes, plutôt que de promouvoir l’objectif tant attendu et souhaité de l’établissement d’une Église orthodoxe unique et conciliaire en Ukraine sous votre respecté omophore. »

Toutefois, à la connaissance de la rédaction du site « Front spirituel de l’Ukraine » , directement informée par des participants au Concile, rien de tel ou de similaire venant du Patriarche Bartholomée n’a été lu lors du Concile de la EOd’U.

La rédaction a décidé de publier cette information maintenant : « afin de démystifier définitivement la diffusion d’informations fausses et manipulatrices, provenant de personnes partiales sur le plan juridictionnel, à propos de la mission de médiation du Patriarcat œcuménique concernant la question de l’unité de l’Orthodoxie ukrainienne ! »

Nous vous proposons la traduction en français depuis la traduction ukrainienne non officielle du texte complet de la lettre :

« Votre Béatitude Épiphane, métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine, notre cher frère bien-aimé et précieux compagnon dans l’humilité en Dieu le Christ, nous vous saluons dans le Seigneur avec une grande joie.

En réponse à votre lettre de bienvenue du 8 juin à l’occasion de la fête de notre saint patron, nous vous remercions de tout cœur pour les bons vœux que vous nous avez adressés au nom de nos enfants en Ukraine, tant éprouvés, renforçant ainsi notre modeste service. C’est pour nous une grande source de joie que votre représentant lors de la fête de notre saint patron céleste, l’apôtre Bartholomée, ait été Son Éminence le métropolite de Bila Tserkva, Eustrate, un ami cher de l’Église Mère de Constantinople, qui nous a personnellement remis votre lettre.

Dans cette lettre, vous nous informez également de votre intention de codifier dans un seul document diverses dispositions et actes en application des Statuts de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Nous apprécions les clarifications fournies dans votre lettre à ce sujet et exprimons notre grande satisfaction pour votre déclaration claire selon laquelle le Tomos d’autocéphalie et les Statuts de votre Église ne seront en aucun cas violés par les dispositions spécifiques qui seront adoptées lors du prochain Concile. Nous sommes également heureux de lire dans le préambule que ces dispositions sont conformes au Tomos et aux Statuts. Dans cet esprit, et pour éviter toute ambiguïté possible dans l’interprétation, nous jugerions utile d’inclure dans ce document une version finale de l’article précisant clairement que “les articles de ces Statuts seront interprétés à la lumière du Tomos d’autocéphalie et des Statuts de l’Église orthodoxe d’Ukraine, et en cas de divergences, les normes de ces deux documents auront la primauté”.

En lien avec cela, nous souhaiterions fraternellement vous encourager à éviter d’inclure dans ces Statuts des articles qui pourraient donner l’impression que l’Église orthodoxe d’Ukraine souhaite maintenir la division existante entre les groupes ecclésiastiques orthodoxes de votre pays, en particulier si ces Statuts mentionnent explicitement les dirigeants de ces groupes par leur nom. Forts de notre humble expérience de 32 ans de service patriarcal, nous pouvons vous assurer, cher frère, que de telles pratiques ne feront que perpétuer le statu quo actuel de vos relations avec ces groupes, plutôt que de promouvoir l’objectif tant attendu et souhaité de l’établissement d’une Église orthodoxe unique et conciliaire en Ukraine sous votre respecté omophore.

En tenant compte de ces réflexions, nous vous remercions encore sincèrement, Votre Béatitude, pour vos constantes marques d’amour et de respect, tant par vos paroles que par vos actes, envers votre Église Mère et notre humble personne. Nous saisissons également cette opportunité pour vous souhaiter un grand succès lors de votre prochain Concile, avec des discussions réfléchies et des résultats instructifs, qui contribueront encore davantage à la croissance et à la stabilité de l’Église orthodoxe d’Ukraine, non pas dans l’isolement, mais toujours en communion avec les autres Églises orthodoxes locales, et en particulier avec la Sainte Grande Église Mère.

En conclusion, nous vous adressons fraternellement nos salutations à l’occasion de la fête imminente de Saint Vladimir, auquel nous prions ardemment de plaider auprès du Christ, Prince de la Paix, pour une fin rapide de la guerre et la victoire tant attendue du peuple ukrainien pieux et courageux.

Patriarcat œcuménique, 26 juillet 2023

Bartholomée

Frère en Christ de Votre Béatitude,

Archevêque de Constantinople et Nouveau Rome, et Patriarche œcuménique

À Sa Béatitude Épiphane »

Métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine À Kiev”