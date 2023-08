L’accès à la Laure de Kiev est interdit au métropolite de Kiev Onuphre

Les autorités ukrainiennes ont fermé la Laure inférieure à tous les visiteurs il y a plus d’une semaine. Désormais, seuls les moines et les employés du monastère qui figurent sur une liste spéciale ont accès à la Laure. Certains moines ne peuvent pas quitter le territoire de la Laure parce qu’ils ne seront pas autorisés à y revenir. En outre, le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine ne pourra revenir à la Laure s’il s’en absente.

C’est ce qu’a déclaré le métropolite Clément de Nejine, chef du Département synodal de l’information et de l’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne. Le métropolite Clément a expliqué que seul le clergé monastique a été inclus sur la liste établie par la Réserve nationale, conformément à laquelle la police permet ou interdit l’accès à la Laure. Les séminaristes qui étudient sur le territoire de la Laure et d’autres moines ne figurent pas sur la liste. Ainsi, s’ils quittent le monastère, ils ne seront pas autorisés à y retourner.

« Ils ne nous ont pas expliqué sur la base de quelle loi ils agissaient », a précisé le métropolite Clément. « L’accès au territoire de la Laure est interdit au primat de l’Église orthodoxe ukrainienne ainsi qu’au chancelier de celle-ci, le métropolite Antoine » a ajouté le métropolite Clément. C’est ainsi qu’il est interdit au métropolite Onuphre d’entrer dans sa résidence. La semaine dernière, le père Abraham, le seul moine de la Laure qui a rejoint l’Église autocéphale, a reçu les clefs de la résidence du métropolite Onuphre et a été filmé alors qu’il y pénétrait. Le métropolite Clément a mentionné que, malgré le fait que la Réserve Nationale ait déclaré, il y a six mois, la fin du bail accordé à l’Église orthodoxe ukrainienne, toutes les factures des services publics ont été réglées.

Le métropolite a déclaré également que la police avait bloqué l’accès aux salles de stockage de nourriture sur le territoire du monastère. Seules les églises Saint-Agapet des Grottes de Kiev et Saint-Serge-de-Radonège restent ouvertes aux visiteurs et donc au métropolite Onuphre lui-même.

