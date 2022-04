L’ACER-MJO organise une soirée en visioconférence sur sainte Marie de Paris

Le mardi 12 avril 2022, à 20h30

Dans les temps difficiles que nous traversons, marqués par la guerre et ses horreurs, la figure de sainte Marie de Paris (Mère Marie Skobtsov), que nous venons de commémorer le 31 mars, continue à nous inspirer et à nous guider. Les différentes interventions de cette soirée permettront de (re)découvrir le destin extraordinaire et l’œuvre foisonnante de cette sainte moderne, et d’en souligner l’actualité.

Au programme :

Le destin de Mère Marie illustré par son œuvre poétique, par Tatiana Victoroff, responsable du Centre culturel Alexandre Soljenitsyne, spécialiste de l’œuvre de Marie Skobtsov

La modernité de l’œuvre iconographique de Mère Marie, par Cyrille Sollogoub, président de l’ACER-MJO

L’actualité de la pensée de Mère Marie sur la guerre, par Marie Nadia Tchinaev, responsable du Centre culturel Mère Marie Skobtsov

Mère Marie : une source d’inspiration pour l’accueil de l’étranger aujourd’hui, par Patricia McDwyer-Wendzinski, cofondatrice et coresponsable de la Maison Marie Skobtsov à Calais

