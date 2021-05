Lancement d’un nouveau cursus de psychothérapie orthodoxe

« L’association « Médecine, science et foi (MedSciF) », organise en partenariat avec Orthodoxie.com un nouveau cursus de psychothérapie orthodoxe : «La pensée comme architecte de la santé ». Ce cursus est destiné à sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux problématiques psychologiques et relationnelles selon une approche chrétienne.

Il vise aussi à identifier les facteurs du fonctionnement psychologiques associés au processus de rétablissement dans le cas des difficultés engendrés par les périodes difficiles de la vie.

Le cursus aura lieu sur la période de 15 mai au 31 août, sur Zoom.

Les prérequis pour pouvoir participer à ce cursus : avoir un diplôme de niveau bac+4 et être intéressés par l’acquisition de l’intégrité et la réconciliation avec soi-même.

Pour connaitre le programme et les détails de connexion, toutes les demandes sont à adresser à medscif@gmail.com . »