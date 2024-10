L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté, une fois de plus, une résolution appelant à reconnaître l’Église orthodoxe russe comme un instrument d’influence et de propagande au service de la Fédération de Russie. On lit dans le point 6 de la résolution : « L’APCE réitère son appel à reconnaître que l’Église orthodoxe russe est utilisée comme un instrument d’influence et de propagande russe par le régime du Kremlin ».L’Assemblée

