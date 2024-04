L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a reconnu l’Église orthodoxe russe comme un instrument de propagande et d’influence du Kremlin, et le patriarche Cyrille et ses hiérarques comme complices des crimes de la Russie contre l’Ukraine. Lors de la 11e séance de l’Assemblée du 17 avril 2024 (11e séance) le rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme dont le rapporteur a été M. Emanuelis Zingeris)

